طرح شقق سكنية للشباب بمقدم 4500 جنيه.. فرصة جديدة للإسكان الميسر

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري عن تفاصيل طرح جديد لشقق سكنية كاملة التشطيب بمساحة 90 متر مربع، مخصصة للشباب بمقدم يبلغ 4500 جنيه، من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الطرح في الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة، وسيتم إتاحة الفرصة للراغبين في الحجز في عدد من المدن، بما في ذلك مدينة السادس من أكتوبر، والمنوفية، والشرقية، وبني سويف.

طرح شقق سكنية بنظام الإيجار لمنخفضي الدخل في 2024

أعلنت مصادر في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية عن طرح جديد لشقق سكنية بنظام الإيجار لصالح منخفضي الدخل في عام 2024، ومن المقرر توفير 20 ألف وحدة سكنية بهذا النظام، وسيكون الإيجار بقيمة 1500 جنيه للوحدات ذات مساحة 90 متر، و1200 جنيه للوحدات ذات مساحة 70 متر، حيث يتوفر هذا الطرح للمواطنين الذين يتمتعون بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي، وتم تحديد مدة الإيجار لمدة 7 سنوات.

طرح شقق سكنية بنظام الإيجار لمنخفضي الدخل في عام 2024. توفير 20 ألف وحدة سكنية بهذا النظام. تحديد قيمة الإيجار بـ 1500 جنيه للوحدات ذات مساحة 90 متر، و1200 جنيه للوحدات ذات مساحة 70 متر. الطرح متاح للمواطنين الذين يتمتعون بمعرفة صندوق الإسكان الاجتماعي. مدة الإيجار محددة لمدة 7 سنوات. الشقق مزودة بعدادات مياه وكهرباء وغاز مسبقة الدفع. صافي الدخل الشهري المسموح به للاستفادة من الشقة السكنية هو 6000 جنيه للفرد و8000 جنيه للأسرة

موعد طرح شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

وأكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميا عن شقق الإسكان بنظام الإيجار عبر القنوات الرسمية للصندوق ووزارة الإسكان، وفقا لبيان رسمي، من المتوقع أن يكون الشهر الجاري هو موعد فتح باب التقدم لحجز الوحدات بنظام الإيجار.

وأكد المصدر أيضا أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الشقق بنظام الإيجار قبل نهاية شهر مارس الجاري، مما يمنح الفرصة للمواطنين المهتمين بالحصول على شقق سكنية بأسعار ميسرة للتقديم والحجز.

خصائص شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

المدة الإيجارية للوحدات السكنية هي 7 سنوات. تجدد المدة حسب رغبة العميل. الوحدات دون دعم نقدي وبالقيمة الإيجارية. الإيجار الشهري 1500 جنيه للوحدة السكنية بمساحة 90 متر مربع. 1200 جنيه شهريا للوحدة السكنية بمساحة 75 متر مربع. الإيجار شامل مصروفات الإدارة والتحصيل والصيانة. يزداد الإيجار بواقع نسبة 7% سنويا. سداد 25% من الدخل الشهري فقط كقيمة للإيجار الشهري. الصندوق يسدد المبلغ المتبقي كدعم نقدي للمواطن. سداد مقدم حجز الوحدة السكنية بواقع 3 أشهر من القيمة الإيجارية للوحدة. يسترد المقدم عند انتهاء مدة الإيجار.

شروط حجز شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024

الحد الأدنى للدخل الشهري 2500 جنيه للأعزب. الحد الأقصى للدخل 6000 جنيه، و8000 جنيه للأسرة. الأولوية للمتزوج ويعول ثم المتزوج ثم الأعزب. استخدام الوحدة السكنية لغرض السكن فقط. تكون الوحدة بمثابة محل إقامة رئيسي خلال مدة الإيجار. عدم الحصول على دعم نقدي في حالة سبق للمتقدم الاستفادة أو تملك وحدة سكنية. يمكن الاستفادة من الوحدات السكنية في محور التمليك لمنخفضي الدخل في المستقبل. الحد الأقصى للدعم النقدي يبدأ من 60 ألف جنيه وحتى 90 ألف جنيه، يصرف شهريا خلال مدة الإيجار

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق الإسكان بنظام الإيجار 2024