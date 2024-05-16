هتحملها في ثواني ومجاناً.. تردد قناة وناسة Wanasah TV على النايل سات وعرب سات

تردد قناة وناسة Wanasah TV على النايل سات وعرب سات، يعتبر محطة جذب فئة واسعة من المشاهدين الذين يتمتعون بأطفال في منازلهم، تعمل هذه القناة على تقديم برامج ترفيهية تعليمية تستهدف الأطفال مع أغاني ممتعة ومفيدة، تحمل قيما هادفة يمكن للصغار اكتسابها وقد نالت وناسة كيدز إعجاب الكثير من الأطفال وهي تلهم الآباء والأمهات بالثقة والاطمئنان أثناء مشاهدة أبنائهم لها الكرتونات التي تعرض على قناة وناسة كيدز، أصبحت محل شهرة كبيرة بين الأطفال، حيث تتميز بجودة محتواها وتنوعها مما يجعلها خيار مفضل للعائلات يمكن للمشاهدين الآن معرفة الترددات الجديدة لهذه القناة وكيفية ضبطها على أجهزتهم من خلال هذا المقال الذي نقدمه لكم.

تردد قناة وناسة Wanasah TV

العديد من الأطفال يتابعون بشغف المحتوى المقدم على قناة وناسة طوال اليوم ومع تغيير تردد قناة وناسة كيدز بدأ الكثيرون في البحث عن التردد الجديد لضبطه على أجهزتهم مما يمكنهم من متابعة البرامج المفضلة لدى الصغار مرة أخرى وتأتي الترددات الجديدة للقناة على النايل سات وعرب سات كالتالي:

تردد قناة وناسة على نايل سات

التردد: 11470.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة على عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

طريقة ضبط قناة وناسة على جهاز الاستقبال

ضبط قناة وناسة كيدز على الرسيفر يتم بسهولة ويسر حيث يتطلب الأمر عدة خطوات بسيطة فقط لا تتجاوز بضع دقائق يكفي متابعة الخطوات التالية:

في البداية قم بالضغط على زر القائمة الموجود على جهاز التحكم الخاص الريموت كنترول. ستظهر قائمة اختر منها تركيب. بعد ذلك يتم تحديد بحث يدوي. اختيار القمر الصناعي المناسب سواء كان عرب سات ونايل سات. اكتب التردد الخاص بقناة وناسة كيدز الذي تم عرضه في الأعلى. وضع معدل الترميز المطلوب. اختيار استقطاب القناة سواء عمودي أو أفقي. وضع معامل تصحيح الخطأ. بعد ذلك اضغط على زر بحث. ستظهر القناة بعد البحث يتم الضغط على حفظ لتثبيتها على الجهاز.

بهذه البساطة ستتمكن من استقبال ومتابعة قناة وناسة كيدز بسهولة على جهاز الريسيفر الخاص بك.