اشتري نموذج 3 تصالح على مخالفات البناء الجديدة وقدم الطلب علشان ماتلافيش الإزالة نازلة عليك

نموذج 3 تصالح على مخالفات البناء هو أحد النماذج التي يحصل عليها المواطن عند التقدم بطلب بالتصالح على مخالفات البناء، ومؤخرا ذكر الدكتور مصطفى مدبولي عدة رسائل للمواطنين بشأن الحصول على مخالفات الأبنية وكذلك تقديم عدة حلول لأبرز الشكاوي والمشاكل مع تقديم عدة مقترحات وذلك بالمؤتمر الصحفي الذي تم عقده داخل رئاسة الوزراء وتم التوضيح في المؤتمر أبعاد مشكلة البناء العشوائي المخالف داخل القرى والمدن وكافة التفاصيل حول طريقة تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء.

نموذج 3 تصالح على مخالفات البناء

يتكون النموذج من ورقه سوف يحصل عليها المواطن الراغب في التقديم على طلب تصالح لمخالفات البناء ويعد النموذج هام للغاية وذلك للآتي:

يكتب بالنموذج كافة البيانات الخاصة بالمواطن وكذلك بيانات العقار والعنوان ومساحة العقار الذي يريد صاحبه التصالح عليه.

يعد النموذج شهادة مقدمة من الوحدة التي يتبع لها المواطن أو المركز يؤكد قيامه بتقديم طلب التصالح في الأعمال المخالفة بالعقار.

سوف يوضح النموذج كافة المستندات التي يجب أن يقدمها المواطن والتي من بينها تاريخ ارتكاب المخالفة ويتضمن أيضا نسخة من الرسومات التي يتم إرفاقها مع ترخيص البناء كما يتم تقديم تقرير صادر من مكتب استشاري يوضح السلامة الإنشائية الخاصة بالمبنى.

سوف يتضمن النموذج أيضاً تأكيد صادر من مجلس المدينة أو الحي لقبول الطلب استعدادا ليتم عرضه على اللجنة المختصة وإبداء للري به.

طبقا للمادة الثالثة من القانون 17 لسنة 2019 فهو عبارة عن شهادة بهدف تقنين أوضاع المخالفين بالبناء والتصالح معهم وذلك بهدف وقف النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة بالقضاء المصري وكذلك وقفه عملية تنفيذ الأحكام وكافة الإجراءات التي تم إصدارها بناء على المخالفة لحين البت في الطلب الخاص بالتصالح.

طريقة الحصول على نموذج 3

أمر رئيس الوزراء بالمؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ضرورة التسهيل على المواطنين الراغبين في التصالح بشأن مخالفات البناء كما وجه برسالة طمأنة لهم حتى في حالة المواطنين ممن لم يتمكنوا من استكمال كافة الملفات التي ترفق بالطلب، وأمر أيضًا بعدم إزالة أي من الوحدات الحاصلة على نموذج 3 وذلك بعد تقديمه فبمجرد تقديم النموذج يتم الوقف لكافة الإجراءات التي تؤخذ ضد المخالفة مثل هدم المبنى أما بالنسب للأحكام الصادرة فسوف يتم تجميدها لحين الانتهاء من طلب التصالح على مخالفات البناء وكافة إجراءاته.