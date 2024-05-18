عاااجل..مجلس الوزراء يوضح حقيقة إلغاء النظام الممارسة في الكهرباء بداية من هذا الموعد 👇 وعلى المتضرر تركيب عداد كودي

إلغاء النظام الممارسة في الكهرباء سوف يكون من بداية شهر يونيو 2024 حيث ستبدأ شركات الكهرباء وهم تسع شركات بكافة محافظات الجمهورية في تنفيذ القرار الصادر من الشركة القابضة للكهرباء برئاسة م/ جابر دسوقي ويعد النظام الخاص بإلغاء المحاسبة بالممارسة للكهرباء بهدف منع سرقة التيار الكهربي وكذلك منع المخالفين وسوف يتم تركيب عدادات كودية بشكل إجباري لجميع المواطنين حتى إذا لم يتقدموا بطلب للحصول على عداد كودي من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء وبالتنسيق مع مباحث شرطة الكهرباء.

إلغاء النظام الممارسة في الكهرباء

كشف أحد المصادر المسئولة لدى وزارة الكهرباء أن شركة الكهرباء برئاسة جابر الدسوقي قد حددت موعد شهر يونيو المقبل 2024 ليكون الموعد الأخير للمحاسبة لدى نظام الممارسة للمواطنين من سارقي التيار الكهربائي والمخالفين بكافة أنحاء الجمهورية وسوف يتم استبدال نظام الممارسة ليكون عداد كودي ويكون مسبوق الدفع بشكل إجباري لجميع الحالات التي ينطبق عليها جميع الشروط التي تم إعلانها من مجلس الوزراء، كما تم ذكر أن المخالفين للتيار الكهربائي والسارقين لم يتقدموا بطلبات الانتقال للمحاسبه بنظام العداد الكودي حتى الآن وذلك ليتلاعبوا بقيمة الممارسة والتي يكون قيمة سدادها مختلفة تماما عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

تسهيل شركة الكهرباء للمواطنين للتحويل بنظام العداد الكودي

أوضحت شركة كهرباء مصر أنها تسمح بتقسيط القيمة الخاصة بالمقايسة لتركيب العداد الكودى في حالة المباني المخالفة أو سرقة التيار الكهربائي وذلك لمدة عام مع إضافة فوائد البنك المركزي وأوضح المصدر أن الشركات المتخصصة في توزيع الكهرباء بدأت بالفعل تشكيل لجان لدى القطاع التجاري والمالي بين شركات ليتم وضع خطة موسوعة تحصر الأماكن المنتشر بها شركة التيار الكهربائي وهو ما يؤدي إلى زيادة معدل فقد الشبكة القومية للكهرباء والتي تزيد في أماكن عن 40% والتي سيتم البدء بها في تنفيذ القرار الخاص بالشركة.