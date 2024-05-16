أول بنك رقمي مصر.. هتفتح حسابك فى 3 دقايق وهتاخد 100 الف فى 24 ساعة 

يستعد السوق المصري لاستقبال أول بنك رقمي يقدم خدماته بطريقة مختلفة تماما عن البنوك التقليدية، يعد هذا البنك الجديد نقلة نوعية في عالم الخدمات المالية، حيث يعد بتقديم تجربة مصرفية فريدة من نوعها، مما يثير الفضول والتساؤلات حول ما يمكن أن يقدمه للعملاء وكيف سيكون التعامل معه.

موافقة المركزي المصري على إطلاق أول بنك رقمي

تم منح الشركة المصرية للابتكار الرقمي الموافقة المبدئية لإطلاق أول بنك رقمي في مصر، والذي سيحمل اسم “وان بنك”. انتهت المرحلة الأولى من إجراءات الترخيص بعد الفحص النافي للجهالة على البنية التحتية وأنظمة البنك، مما يعكس استعداد البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية بشكل مستقر وآمن. يسعى “وان بنك” إلى تقديم مجموعة متنوعة من الحلول التكنولوجية المتطورة لتحسين تجربة العملاء وتلبية احتياجاتهم المالية بشكل أفضل. يهدف البنك الرقمي إلى تقديم خدمات بنكية تتماشى مع نمط حياة العملاء وتوفير الأمن السيبراني وحماية أموالهم ومدخراتهم. سيتم تحديد الشرائح المستهدفة وتقديم منتجات مخصصة عبر البنك الرقمي، بما في ذلك خطط تكنولوجيا المعلومات واستراتيجيات الأمن السيبران

تكلفة تأسيس أول بنك رقمي في مصر

تكلفة تأسيس بنك رقمي مثل “وان بنك” تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك الاستثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، وتكاليف التشغيل، ووفقا لشريف البحيري، رئيس مصر للابتكار الرقمي، تم استثمار مبلغ قدره 2.5 مليار جنيه في تأسيس “وان بنك”، معظمها على التكنولوجيا المستوردة المستخدمة في البنك ويعتبر هذا استثمار ضخم يعكس التزام الشركة بتقديم خدمات مصرفية متطورة وآمنة.

يبلغ رأسمال “وان بنك” المدفوع حاليا 4 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يزيد إلى 5.5 مليار جنيه في منتصف عام 2025، وقد تم بدء العمل على خطة إطلاق البنك منذ خمس سنوات، وقد بدأ التنفيذ الفعلي لهذه الخطة في عام 2021.

كام عدد العملاء المستهدف الوصول اليهم من أول بنك رقمي في مصر

عدد العملاء المستهدف لـ”وان بنك” يبلغ 700 ألف عميل خلال السنة الأولى من عمله، مع توقع زيادة العدد إلى أكثر من مليون عميل خلال السنتين الأوليين، يتركز استهداف البنك في البداية على فئة الشباب، ثم يتوجه لاحقا نحو الشركات المتناهية الصغر والصغيرة، وفي النهاية يستهدف الشركات الكبيرة بعد مرور 4 سنوات على بدء نشاط البنك.

خدمات أول بنك رقمي في مصر

أما بالنسبة للخدمات التي يقدمها البنك الرقمي والتي تختلف عن البنوك التقليدية، فتشمل: