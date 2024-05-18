الكهربا توضح طريقة تركيب عداد كودي جديد وخطوات الحفاظ على الرصيد في العداد .. الكلام الثقة من اللي شغالين فيه

طريقة تركيب عداد كودي أعلنت وزارة الكهرباء المصرية سابقا عن العداد الكودي مسبق الدفع وذلك بهدف الحد من سرقة التيار الكهربائي والتضييق على المخالفين بهدف التحصيل الفواتير ويعد العداد الكودي أحد الخدمات التي أصبحت تشغل الكثير من المواطنين في الوقت الحالي، وسوف تستمر المنصة الإلكترونية في تلقي الطلبات الخاصة بالمواطنين الراغبين في التحويل من نظام الممارسة إلى نظام المحاسبة العداد الكودي بهدف تقنين الأوضاع المخالفة وذلك لضمان تسديد مبالغ حقيقيه للاستهلاك وعدم التعرض لأي مخالفات تعرضهم للمساعدة القانونية نتيجة سرقة التيار الكهربائي.

طريقة تركيب عداد كودي

أعلن مجلس الوزراء عن منح المواطنين مهلة حتى 30 يونيو القادم 2024 لتركيب العداد الكودى وإلغاء نظام الممارسة في المحاسبة للكهرباء، وبعد تساءل المواطنين عن طريق التركيب للعداد الكودي نذكر لكم أن الطريقة كالآتي:

يتم الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ثم الضغط فوق خدمات العدادات وتحديد خدمة تركيب عداد للمرة الأولى.

إدخال كافة البيانات المطلوبة على المنصة.

إرفاق كافة المستندات المطلوبة واللازمة والتي من بينها صورة البطاقة للمالك.

قم بالضغط فوق الإرسال للطلب.

يجب التأكد من صحة كافة البيانات المدخلة.

سوف يظهر أمامك الكود الخاص بك عليك الاحتفاظ به.

ما هي الأوراق المطلوبة للتقديم على عداد كودي 2024

هناك عدة أوراق هامة يجب تقديمها عند الرغبة بالحصول على عداد كودي وهي كالآتي: