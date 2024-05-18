ششقة لبكرة بس أوعى تضيعها..مهلة سداد الاٌقساط لشقق الإسكان الاجتماعي كام شهر؟ صندوق الإسكان يرد

مهلة سداد الاٌقساط لشقق الإسكان يسأل عنها الكثيرون حيث أنه يستفيد فئة كبيرة من متوسطى الدخل من تلك الشقق التي تطرحها الإسكان، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يلتزمون بمواعيد سداد الأقساط بالموعد المحدد ولهذا قام الرئيس التنفيذي للإسكان الاجتماعي بتقديم الدعم للتمويل العقاري وحث المواطنين على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة لسداد الأقساط طبقا لكراسة الشروط التي تم الحصول عليها لحاجزي الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل وأن سداد الأقساط في الموعد يجنب أصحابه حدوث إيقاف للاجراءات الخاصة بتخصيص الوحدات السكنية لهم.

مهلة سداد الاٌقساط لشقق الإسكان

ذكرت الرئيس التنفيذي الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد أنه عند عدم التزام حاجزي الوحدات من محدود الدخل بسداد الأقساط الخاصة بالشقق الإسكان في مواعيدها سوف يتم إيقاف الإجراءات الخاصة بتخصيص السكن لهم وبالتالي إيقاف التعاقد وعندها سوف يتم رد المبالغ الذي تم دفعها لتكون مقدم الطلب سابقا وبعدها تنتهي جميع الإجراءات الخاصة بالتسوية المالية.

متى يتم إلغاء حجز الوحدات السكنية دون سابق إنذار؟

أكد الرئيس التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي إنه عند عدم التزام المواطنين بسداد دفعتين متتاليتين من أقساط الإسكان الاجتماعي سوف يتم إلغاء الحجز الخاص بالوحدات دون أي سابق إنذار، وأضافت أن الصندوق يقوم بإجراء متابعة بشكل دوري لجميع الوحدات التي سوف يستفيد منها المواطنين سواء من فئه منخفض الدخل او من فئة متوسطي الدخل وذلك طبقا للبرتكولات التي ينفذها الصندوق مع العديد من الجهات المختلفة بهدف التعرف على طبيعة الوضع وكيفية التصدي للمشكلات التي قد تواجه المواطنين فيما بعد.