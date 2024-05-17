نشرت وزارة المالية الجزائرية بيانا رسميا لها عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، والذي من الممكن الاستعلام عنه بعد الزيادة المقررة من الحكومة في الفترة الأخيرة لهذه الرواتب ، والتي تختلف من متقاعد لآخر حسب قيمة الراتب الشهري للمتقاعد، ويمكن الاستعلام اون لاين عن هذه الرواتب عبر الموقع الرسمي لوزارة المالية، وذلك وفقا لخطوات معينة سيتم توضيحها هنا في هذا المقال.

رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أعلنت وزارة المالية بالجزائر عن زيادة مالية مقررة من الحكومة لرواتب المتقاعدين في الجزائر 2024، والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال اتباع ما يلي:

زيارة الصفحة الرسمية لوزارة المالية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

الدخول إلى تبويب الخدمات الإلكترونية.

النقر على خيار الاستعلام عن رواتب المتقاعدين.

كتابة بيانات الاستعلام المطلوبة.

الموافقة على الأحكام والشروط.

الضغط على زر استعلام لإظهار قيمة الزيادة المقررة لراتب المستعلم.

صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

أوضحت وزارة المالية الجزائرية في بيان رسمي لها أن موعد صرف رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 في جميع ولايات الجزائر سيكون في بداية كل شهر ميلادي، وأن موعد صرف الزيادة المقررة لهذه الرواتب سيكون مع بداية شهر مايو 2024، والتي تكون وفقا للراتب الشهري للمتقاعد كما يلي:

ألف دينار جزائري للمتقاعد الذي يتقاضى راتب شهري أقل من 20 ألف دينار.

800 دينار جزائري للمتقاعد الذي يتقاضى 20 ألف دينار جزائري أو أكثر كراتب شهري.

3% من قيمة الراتب الشهري للمتقاعد الذي يتراوح مرتبه الشهري ما بين 50 إلى 80 ألف دينار جزائري.

2% للمتقاعدين الذين يتقاضون راتب شهري أكبر من 80 ألف دينار جزائري.

شروط استحقاق معاش التقاعد الجزائر 2024

تتضمن شروط استحقاق الزيادة المقررة لرواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 ما يلي: