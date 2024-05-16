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أخيرًاا استعد لاجازتك.. التعليم يعلن عن موعد العطلة الصيفية في تونس 2024 وجدول الإجازات هذا العام
يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور في الجمهورية التونسية بداية عطلة الصيف لعام 2024، حيث يتطلعون لأخذ عطلة بعد عام دراسي طويل ومجهد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية السنة الدراسية 2023/2024 عن جدول العطل الدراسية لهذا العام، وبه موعد العطلة الصيفية في تونس 2024، وجميع العطل الرسمية الأخرى، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
موعد العطلة الصيفية في تونس 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية بشكل رسمي عن تاريخ بداية عطلة الصيف لطلاب المدارس هذا العام، حيث جاءت كما يلي:
- أعلنت وزارة التعليم التونسية أن نهاية السنة الدراسية الحالية وبداية العطلة الصيفية سوف وكون في 29 يونيو 2024.
- هذه العطلة يتم تطبيقها على جميع مراحل التعليم في تونس بعد انتهاء امتحانات نهاية العام بشكل رسمي وفقًا لجدول العطل الرسمي لعام 2024 في تونس.
جدول العطل الرسمية في تونس 2024
أعلنت الحكومة التونسية بشكل مسبق عن جدول العطل الرسمية للعام الحالي، والتي تشمل جميع القطاعات في البلاد، ستكون هذه العطل مدفوعة الأجر للموظفين، تشمل القائمة الرسمية للعطل ما يلي:
- الإجازة الرسمية لعطلة رأس السنة وعيد الثورة التونسية والإجازة الشتوية ستكون من 17 سبتمبر حتى 1 يناير 2024م.
- تقع عطلة منتصف الفصل الثاني من 5 فبراير حتى 11 فبراير 2024م.
- الاحتفال بعيد الربيع والاستقلال من 18 مارس إلى 31 مارس 2024م.
- ذكرى الشهداء بتونس في 9 إبريل 2024م.
- عطلة عيد الفطر المبارك ستكون يوم الثلاثاء 9 إبريل وتستمر حتى 11 إبريل عام 2024م.
- ويأتي عيد العمال في الأول من مايو من كل عام.
- سيكون عطلة عيد الأضحى المبارك من يوم الأحد 16 يونيو إلى يوم الأربعاء 19 يونيو 2024م.
- يصادف المولد النبوي الشريف يوم 25 سبتمبر 2024 ميلادية.