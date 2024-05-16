أخيرًاا استعد لاجازتك.. التعليم يعلن عن موعد العطلة الصيفية في تونس 2024 وجدول الإجازات هذا العام

يترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور في الجمهورية التونسية بداية عطلة الصيف لعام 2024، حيث يتطلعون لأخذ عطلة بعد عام دراسي طويل ومجهد، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم في بداية السنة الدراسية 2023/2024 عن جدول العطل الدراسية لهذا العام، وبه موعد العطلة الصيفية في تونس 2024، وجميع العطل الرسمية الأخرى، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

موعد العطلة الصيفية في تونس 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم التونسية بشكل رسمي عن تاريخ بداية عطلة الصيف لطلاب المدارس هذا العام، حيث جاءت كما يلي:

أعلنت وزارة التعليم التونسية أن نهاية السنة الدراسية الحالية وبداية العطلة الصيفية سوف وكون في 29 يونيو 2024.

هذه العطلة يتم تطبيقها على جميع مراحل التعليم في تونس بعد انتهاء امتحانات نهاية العام بشكل رسمي وفقًا لجدول العطل الرسمي لعام 2024 في تونس.

جدول العطل الرسمية في تونس 2024

أعلنت الحكومة التونسية بشكل مسبق عن جدول العطل الرسمية للعام الحالي، والتي تشمل جميع القطاعات في البلاد، ستكون هذه العطل مدفوعة الأجر للموظفين، تشمل القائمة الرسمية للعطل ما يلي: