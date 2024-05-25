هتتنغنغ ياعم الحاج|.. التأمينات الاجتماعية ترد على زيادة المعاشات في يوليو كام لأصحاب المعاشات؟+خطوات الاستعلام من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية 2024

زيادة المعاشات في يوليو كام يبحث عنها كافة المواطنين المستفيدين من المعاشات، حيث يذكر أنه كان يتم زيادة المعاشات والمرتبات في نهاية شهر يونيو وهي نهاية السنة المالية في البلاد ويتم تطبيق الزيادة في شهر يوليو، وذلك بهدف مساعدة المواطنين على تخفيف حدة غلاء الأسعار وتوفير حياة كريمة لهم، وسوف نتعرف على نسبة الزيادة في التالي.

زيادة المعاشات في يوليو كام

يذكر أن نسبة الزيادة في المعاشات يتم إضافتها بعد صدور أوامر من رئيس الجمهورية إلى الحكومة المصرية متمثلة في وزارة المالية، وكان يتم إضافة زيادة تصل إلى 15% من نسبة المعاش، لكن تلك الزيادة أعلن عنها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي خلال شهر مارس الماضي، وتم تطبيقها في بداية شهر إبريل لجميع المستفيدين من المعاش في البلاد، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على تخفيف الأعباء المالية وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم، وبهذا لن يكون هناك زيادة في شهر يوليو القادم.

موعد صرف المعاشات

حددت وزارة المالية المصرية موعد شهري لصرف المعاشات في البلاد وهو يوافق اليوم الأول من الشهر الميلادي، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات شهر يونيو القادم يوم السبت الأول من يونيو، ويستطيع جميع المستفيدين صرف رواتب المعاش من ماكينات الصراف الآلي وفروع البريد المصري والبنوك.

الاستعلام عن زيادة المعاشات

يتاح لجميع المواطنين الاستعلام عن المعاشات، وذلك عن طريق اتباع التالي: