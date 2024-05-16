حملها علي موبيلك.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf لسنة 2024 في عموم المحافظات بالدولة

لقد تم الاعلان عن موعد اسماء الرعاية الاجتماعية ا من الخدمة المقدمة والوجبة الأخيرة حيث أنها تأخرت عن الوقت الذي سوف يتم بها، حيث أن الوجبة قد تم تأخيرها مما آثار اضطراب بعض الاشخاص، وقد انتشرت مؤخرا العديد من الشائعات بشأن تعليق موعد الصرف، ولذلك فقد قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بنفي تلك الشائعات وأكدت أن السبب وراء تأخير الوجبة الأخيرة يعود الى وجود الكثير من الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الذين يرغبون في الاستفادة من الدعم، ومن خلال مقالنا هذا سوف نعرض لكم كل التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر فتابعونا.

اسماء الرعاية الاجتماعية

إلى الآن لم تقم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحديد موعد محدد من أجل صرف الوجبة السابعة من دعم الرعاية الاجتماعية، ولكنها قد اكدت على ان الموعد قد اقترب وذلك بعد الانتهاء من فحص الطلبات التي قدمها المواطنين، وسوف يتم الرفع عبر منصة مظلتي الإلكترونية التابعة للوزارة، كما يمكن لجميع الأشخاص الاستعلام عن الاسماء الخاصه اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

يجب الدخول على موقع منصة مظلتي والقيام باختيار ايقونة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية. قم بتحديد الوجبة والدفعة التي تريد الاستعلام عنها ثم بعد ذلك عليك الضغط علي زر الاستعلام. قم بالضغط على كلمة تنزيل الكشوفات ومن ثم يمكنك البحث عن اسمك في قوائم اسماء المشمولين بالرعاية.

شروط اسماء الرعاية الإجتماعية بالعراق

قامت وزارة العمل العراقية بتحديد بعض الشروط من أجل اسماء الرعاية الاجتماعية وعلى المتقدم للخدمة التأكد منها وهي كالآتي: