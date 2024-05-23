هيوقفوا نظام الممارسة..الورق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء بكارت 2024 والمدة الزمنية لتركيبه

الورق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء بكارت يتزايد عنه البحث من جانب جميع المواطنين الذين يرغبون في التقديم على تركيب عداد كارت، حيث أتاحت وزارة الكهرباء لجميع المواطنين خدمة التقدم للحصول على عداد مسبق الدفع من أجل ترشيد الاستهلاك، ولكن بعض توفر مجموعة من الشروط والأوراق، وسوف نوضح ما هي شروط والأوراق المطلوبة لتركيب العداد في التالي.

الورق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء بكارت

حددت شركة الكهرباء مجموعة من الأوراق التي يلزم تقديمها من أجل الموافقة على تركيب العداد الكارت، وتتمثل تلك الأوراق في التالي:

نسخة من بطاقة الرقم القومي للمشترك.

نسخة موثقة من ملكية الوحدة السكنية المراد تركيب عداد الكارت لها.

نسخة من مقايسات العداد التي أجرتها الشركة.

تقديم تصريح من الحي التابع لها الوحدة السكنية.

تقديم نسخة من الملف الضريبي إذا كان العداد تجاري.

شروط تركيب عداد الكارت الكهربائي

فرضت وزارة الكهرباء مجموعة من الشروط التي يلزم توفرها من أجل الموافقة على تركيب عداد الكارت، وأهم تلك الشروط في التالي:

ألا يكون المبنى أو الوحدة السكنية المراد تركيب العداد لها مخالفة أو صادر قرار بالإزالة.

توفر كافة التراخيص الخاصة بالوحدة السكنية.

أن يتم دهن واجهة الوحدة السكنية باللون التي تحددها الشركة.

ألا تكون قيمة المقايسة المطلوبة مختلفة عن قيمة العداد القديم.

خطوات التقديم على تركيب عداد الكارت الكهربائي

يمكن التقديم على تركيب عداد الكارت، وذلك من خلال اتباع الآتي: