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رسميًااا نزلت كشوفات PDF.. شوف اسمك في أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 برابط رسمي مباشر
دائما ما تعلن الحكومة العراقية عن مبادرات تساعد المواطنين منخفضي الدخل، من أهم هذه المبادرات هي الرعاية الاجتماعية، لذلك يزداد البحث البحث عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، وذلك لأنها تعتبر مصدر رسمي لهم، ولذلك جاءت الوزارة توضح أهم شروط القبول ورابط رسمي للمبادرة، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.
أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024
أعلنت الحكومة العراقية هذا الدعم لغير القادرين على مواجهة ظروف المعيشة، ولكن حددت شروط الرعاية الاجتماعية التي يجب ان تتوفر في المتقدمين حتى يتم قبولهم في الدعم، ويمكنك الاطلاع على اسمك في الكشوفات المتواجدة عبر الموقع الرسمي، حيث يمكنك إتباع الخطوات التالية:
- أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة العمل والشؤون الإجتماعية العراقية.
- أو عن طريق الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لمنصة مظلتي.
- بعد ذلك يتم اختيار برنامج الرعاية الإجتماعية من ضمن البرامج المتواجدة.
- ثم يتم النقر على خانة تحميل الكشوفات بصيغة pdf.
- بعد ذلك يبحث المتقدم عن اسمه داخل الكشوفات المتواجدة أمامه.
- وفي النهاية، إذا وجد المتقدم اسمه في الكشوفات فذلك يعني أنه مقبول، وإذا لم يجد فذلك يعني أنه تم رفضه.
شروط التسجيل في برنامج الرعاية الإجتماعية 2024
يوجد بعض المعايير التي يجب ان تتوفر في المتقدمين حتى يتم قبولهم، حيث جاءت هذه الشروط تتمثل فيما يلي:
- أولا يجب ان يكون المتقدم مواطن عراقي الجنسية.
- يشترط ان يكون المتقدم مقيم بشكل دائم داخل العراق.
- يجب ان يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري ثابت.
- يشترط ان لا يكون للمتقدم عقار ملك أو أملاك ذات قيمة عالية.
- ان يكون سن المتقدم كحد أدنى 18 عام، وكحد أقصى 60 عام (للرجال المتقدمة للحصول على الدعم).
- وان يكون سن المتقدمة لا يقل عن 15 عام كحد أدنى، وكحد أقصى 60 عام (للنساء المتقدمة للحصول على الدعم).