أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات التحريرية في السعودية 1445 الترم الثالث لجميع المراحل التعليمية بالمملكة، وذلك من أجل استعداد الطلاب لها للحصول على أعلى الدرجات، والانتقال بنجاح إلى مرحلة تعليمية جديدة، وقضاء إجازة صيفية ممتعة، حيث من المفترض أن تبدأ هذه الاختبارات في شهر مايو الحالي، وفي هذا المقال سنتحدث بالتفصيل عن موعد هذه الاختبارات في المملكة للتجهيز لها جيدا.

موعد الاختبارات التحريرية في السعودية

صرحت وزارة التعليم السعودية عن موعد الاختبارات التحريرية في السعودية 1445 الترم الثالث لجميع المراحل التعليمية المختلفة، والتي ستكون كما يلي:

يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024 الموافق 27 ذو القعدة 1445 حيث تبدأ الاختبارات التحريرية للترم الثالث في هذا اليوم.

يوم الأحد 9 يونيو 2024 الموافق 3 ذو الحجة 1445 حيث تنتهي اختبارات الترم الثالث التحريرية في هذا التوقيت.

موعد الاختبارات التحريرية في السعودية

نشرت وزارة التعليم السعودية في بيان رسمي لها موعد الاختبارات التحريرية في السعودية 1445 الفصل الثالث للعام الدراسي 2024، والتي تكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، والتي تكون في المواعيد التالية:

8 صباحا حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة للطلاب المتواجدين داخل وخارج المملكة، وذلك في كل المدارس الحكومية بمراحل التعليم المختلفة.

1 ظهرا في المدارس المشتركة بمراحل التعليم المختلفة، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة مكة المكرمة للتلاميذ المقيمين داخل وخارج السعودية، لأن هذا التوقيت هو توقيت بدء اليوم الدراسي بهذه المدارس.

موعد العطلة الصيفية السعودية 1445

أوضحت وزارة التربية والتعليم السعودية أن موعد الاختبارات التحريرية في السعودية 1445 سيكون يوم الثلاثاء 4 يونيو 2024، وستنتهي هذه الاختبارات في يوم الأحد 9 يونيو 2024، ومن المفترض أن تبدأ عطلة الصيف للعام الدراسي 2024 بالسعودية لهؤلاء الطلاب في يوم الثلاثاء 10 يونيو 2024 الموافق 4 ذو الحجة 1445، وذلك بعد الانتهاء من فترة الامتحانات التحريرية للترم الثالث لهذا العام، وأوضحت الوزارة أن مدة هذه الإجازة من الممكن أن تصل إلى 75 يوما أو أكثر من ذلك، لحين الإعلان عن موعد العام الدراسي الجديد بالموقع الرسمي للوزارة، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الامتحانات التحريرية للترم الثالث لهذا العام بعد فترة قصيرة من الانتهاء منها، وسيكون ذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة.