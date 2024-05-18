ب٦٠٠٠ جنيه هتمسك موبايل جامد..أفضل موبايل ب6 آلاف جنيه فقط حاليا في السوق المصري اشتريه بسرعة

أفضل موبايل ب6 آلاف جنيه من أهم التساؤلات التي يبحث عنها الكثير من الأشخاص، حيث يرغب الجميع في شراء هاتف يحتوي على مواصفات قياسية وبسعر متوسط، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير خلال الفترة الماضية، ويعد من أهم تلك الهواتف الرائعة هاتف أوبو A58، وسوف نوضح مواصفات الهاتف في التالي

أفضل موبايل ب6 آلاف جنيه

يعد من أفضل الموبايلات التي يصل سعرها 6 آلاف جنيه هو هاتف أوبو A58، حيث يحتوي على مواصفات قياسية ومناسب مع العديد من الفئات المختلفة، وأهم تلك المواصفات كالآتي:

تأتي بطارية الهاتف بسعة 5 آلاف مللي أمبير.

شاشة الهاتف تأتي من نوع LCD ومقاس 6.72 بوصة.

دقة الشاشة تصل إلى 2400× 1080 بكسل.

تحتوي الشاشة على مستشعر البصمة.

يحتوي الهاتف على ثلاث كاميرات كاميرا السيلفي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل، أما في الخلف بوجود كاميرا مزدوجة الأولى بدقة 50 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميا بكسل، كما تدعم الكاميرا تسجيل الفيديو بجودة 1080 بكسل.

يحتوي الهاتف على معالج نواة من نوع Helio G85.

ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا رام.

ذاكرة تخزين تصل إلى 128 جيجا بايت.

يتوفر الهاتف باللون الأسود والأخضر.

يدعم الهاتف مستشعرات التقارب والتسارع البوصلة.

يحتوي على واي فاي ويدعم خاصية البلوتوث.

يدعم الهاتف تحديد الموقع الجغرافي.

الهاتف مصنوع من مادة البلاستيك القوية.

يدعم تشغيل الشبكات حتى الجيل الرابع.

مميزات هاتف أوبو A58

يحتوي هاتف أوبو A58 على العديد من المميزات الرائعة، أهمها كالتالي: