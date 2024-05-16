فرصتك تشيل تليفون شياكة.. مواصفات وسعر realme gt neo 6

سعر realme gt neo 6 يشغل الكثير من مستخدمي الهواتف التي تتميز في المقام الأول بمساحة تخزينية كبيرة، يمتلك الهاتف بطارية كبيرة، كما أنه يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 120 واط، بالإضافة إلي الميزة التي يفضلها كل حاملي الهواتف الذكية ألا وهي أن ذلك الهاتف مقاوم للماء والغبار، وهامة خارجية مصنوعة من البلاستيك المقوى المقاوم للصدمات، بجانب المزايا الأخرى من قوة المعالج، وكفاءة الكاميرا وغير ذلك سنتعرف عليه في الأسطر القادمة.

سعر realme gt neo 6

لقد اختلف سعرrealme gt neo 6 في السوق العالمي وذلك تبع حجم الذاكرة، وجاءات الأسعار كما يلي:

تم تسعير الهاتف نسخة 256 جيجا، الذي يضم 12 جيجا رام بسعر يصل إلى حوالي 290 دولار أمريكي.

كذلك جاء الهاتف نسخة 256 جيجا، والذي ذاكرته 16 جيجا رام إلى حوالي 330 دولار أمريكي.

كما بلغ سعر الهاتف الذي نسخته 1 تيرا ، و ذاكرته 16 جيجا رام ، إلي نحو 415 دولار أمريكي.

مميزات realme gt neo 6

يتميز ذلك الهاتف بالعديد من المزايا ومنها: