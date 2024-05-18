هتقبض ٥و٦ ورا بعض..تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 للعاملين بالدولة لهذا السبب 👇

تبكير صرف مرتبات يونيو 2024 من الأخبار التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الحالية بين المواطنين العاملين في الدولة، حيث تم تداول بعض الأخبار التي تؤكد أن الحكومة المصرية من المقرر أن تقوم بصرف المرتبات قبل حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من أجل مساعدة المواطنين على شراء احتياجاتهم الأساسية قبل حلول العيد، وسوف نوضح حقيقة تبكير موعد صرف المرتبات في التالي.

تبكير صرف مرتبات يونيو 2024

أعلنت وزارة المالية المصرية أنها سوف تقوم بتبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو القادم، وذلك بالتزامن مع حلول نهاية السنة المالية والاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ليوافق موعد الصرف قبل حلول العيد، حيث تهدف الحكومة المصرية بهذا القرار إلى مساعدة العاملين في الحكومة على توفير احتياجاتهم الأساسية قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو

أكدت وزارة المالية على القيام بتبكير موعد صرف مرتبات العاملين في الحكومة المصرية لشهر يونيو بداية من يوم الأحد الموافق التاسع إلى الثالث عشر من يونيو القادم، مع الأخذ في الاعتبار العطلات والإجازات الرسمية، حيث من المقرر أن يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام، ويتم صرف المرتبات من جميع البنوك وماكينات الصراف الآلي، حيث تم توفير تلك الخدمة من أجل تخفيف الازدحام من المواطنين على أماكن الصرف.

جدول مرتبات شهر يونيو

طبقت الحكومة المصرية الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهي كالتالي: