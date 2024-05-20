بوشرات تحديث الخميس .. التحديث القادم من اي فوتبول بيس 2024 لهواتف الاندرويد

ينتظر العالم حاليا اللحظة التي يتم بها إصدار بعض التحديثات الخاصة بلعبة فوتبول القادمة، وبدأت شركة كونامي بإجراء بعض التحضيرات المطلقة يوم الخميس القادم، ويعتبر هذا الخبر أفضل الأخبار التي يسمعها عشاق الكرة ولاعبين لعبة برو افيلويشن سكور، كما أن هناك عدد كبير من الأشخاص ينتظر العديد من الأخبار والتحدياثت التي ستتم إضافتها فيما بعد للعبة، وأعلنت الشركة أن هناك العديد من التحديثات المثيرة ستنضم مؤخرا إلى اللعبة، وهذا يعني إنه ستضاف تجربة ممتعة ومثيرة للاعبين على النسخة الجديدة من لعبة إي فوتبول يوم الخميس القادم، وسنعرض في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بتحديث يوم الخميس القادم للعبة إي فوتبول ٢٠٢٤ وتعديل إسكور منتخب العالم.

التحديث القادم من اي فوتبول بيس 2024

لقد قامت بعض التسريبات في الفترة الأخيرة بالإعلان عن بعض المميزات الخاصة بتحديث لعبة فوت بول 2024 والذي سيحدث في يوم الخميس القادم، كما أن التحديث سيتم العديد من الباقات المميزة والمثيرة، وبين هذه الباقات يبرز بكج النجوم، وهذه الباقة تمنح اللاعبين فرصة كبيرة ليحققوا أعلى مركز بنهاية الأسبوع، ويوضح التحديث إمكانية الاستمتاع بالحصول على لاعبين متفوقين ورائعين مثل اللاعب جوريتزكا واللاعب محمد صلاح، وهناك بعض الأقاويل عن إضافة اللاعب كافارا من النادي نابولي الإيطالي، وغيرهم.

وهذا كله يجعل هنا تحديثات رائعة وتجربة ممتعة ومشوقة لعشاق اللعبة، وهذا يزيد الترقب والحماس لمحبين اللعبة ويجعلهم يريدون الاستكشاف للمزيد من المميزات الأخرى واللاعبين المضافين للعبة، كما ينتظر العديد من الأشخاص هذا التحديث للاستمتاع بالمزايا المقدمة بسهولة، ومتشوفون لمعرفة كل ما هو جديد يوم الخميس القادم وقت تحديث اللعبة على الموقع الرسمي لها.

طريقة تحديث لعبة بيس eFootball 2024

بعد عن أعلن عن التحديث الجديد وأفضل مميزاته الواضحة فأصبح يمكن للاعبين لعبة اي فوتبول الحصول عليه بكل بساطة، كمان أن التحديث سيكون موجود رسميا يوم الخميس القادم، وفي هذه الحالة يمكن للاعبين فتح اللعبة الساعة 11 مساءا بتوقيت جمهورية مصر العربية، وبذلك يظهر إشعار التحديث بشكل تلقائي، وبعد أن ينتهي يمكن للاعبين فتح اللعبة وأن يتمتعون بجميع المميزات والتحسينات الموجودة.