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طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG مايو 2024 ..السيزون الجديد بدأ في بوبجي موبايل

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 48 دقيقة
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طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG
طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG

طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG يبحث عنه جميع مستخدمي لعبة ببجي، حيث تعد من أشهر وأجمل الألعاب القتالية الإلكترونية التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم أجمع، وقد تم إطلاق تحديث للعبة مما أدى إلى رغبة جميع المستخدمين في الحصول على ذلك التحديث، وذلك من أجل الفوز في اللعبة وتخطي الكثير من المستويات، وسوف نتعرف على كيفية تحميل التحديث في التالي.

طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG

يستطيع جميع اللاعبين من القيام بتحميل التحديث الجديد من لعبة ببجي بكل سهولة على الأجهزة الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع التالي:

طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG
طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG
  • الدخول إلى متجر جوجل بلاي ستور الموجود في هواتف الأندرويد أو آب ستور الموجود في هواتف الآيفون.
  • الدخول إلى خانة البحث وكتابة لعبة ببجي.
  • الضغط على أيقونة البحث.
  • سوف تظهر اللعبة في البحث اختيار اللعبة ببجي والضغط على أيقونة التثبيت.
  • انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف واضغط على أيقونة فتح وسجل الدخول من أجل اللعب.

مميزات التحديث الجديد من PUBG

يتميز التحديث الجديد من ببجي بالعديد من المميزات التي جعلت جميع المستخدمين يرغبون في الحصول عليه، وأهم تلك المميزات في التالي:

مميزات التحديث الجديد من PUBG
مميزات التحديث الجديد من PUBG
  • تم تحديث جودة الرسومات مما يجعل شكل اللعبة يبدو أكثر واقعية مما مضى.
  • تم إضافة العديد من الأسلحة الجديدة المتطورة.
  • تحديث الخرائط حيث تم اضافة العديد من الخرائط الجديدة التي أجل اللعبة أكثر إثارة ومغامرة أثناء اللعب.
  • يمكن شراء الشدات من أجل الفوز على المنافسين داخل اللعبة، حيث تمكن اللاعب من شراء الأسلحة والملابس.
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 48 دقيقة
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