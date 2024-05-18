طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG مايو 2024 ..السيزون الجديد بدأ في بوبجي موبايل

طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG يبحث عنه جميع مستخدمي لعبة ببجي، حيث تعد من أشهر وأجمل الألعاب القتالية الإلكترونية التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم أجمع، وقد تم إطلاق تحديث للعبة مما أدى إلى رغبة جميع المستخدمين في الحصول على ذلك التحديث، وذلك من أجل الفوز في اللعبة وتخطي الكثير من المستويات، وسوف نتعرف على كيفية تحميل التحديث في التالي.

طريقة تحميل التحديث الجديد من PUBG

يستطيع جميع اللاعبين من القيام بتحميل التحديث الجديد من لعبة ببجي بكل سهولة على الأجهزة الخاصة بهم، وذلك من خلال اتباع التالي:

الدخول إلى متجر جوجل بلاي ستور الموجود في هواتف الأندرويد أو آب ستور الموجود في هواتف الآيفون.

الدخول إلى خانة البحث وكتابة لعبة ببجي.

الضغط على أيقونة البحث.

سوف تظهر اللعبة في البحث اختيار اللعبة ببجي والضغط على أيقونة التثبيت.

انتظر حتى يتم تثبيت اللعبة على الهاتف واضغط على أيقونة فتح وسجل الدخول من أجل اللعب.

مميزات التحديث الجديد من PUBG

يتميز التحديث الجديد من ببجي بالعديد من المميزات التي جعلت جميع المستخدمين يرغبون في الحصول عليه، وأهم تلك المميزات في التالي: