هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه بس : وحش الفئة بتاعته كاميرا جبارة وسعة استخدام كبيرة

يبحث عددا من المستخدمين عن هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، حيث تمتلك شركة سامسونج الخاصة بالهواتف الذكية سمعة طيبة جدا وشهرة عالية في السوق المصري، وتعمل أجهزة الشركة بنظام الاندرويد، حيث يفضل عدد كبير من المستخدمين الاجهزة التي تعمل بنظام الاندرويد عن الأجهزة التي تعمل بنظام ios، نطالع معكم من خلال هذا التقرير أفضل أجهزة هواتف سامسونج التي تعمل بنظام الاندرويد ولا يتعدى سعرها حد ال 7 آلاف جنيه مصري.

هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه

من أفضل الهواتف التي تعد من فئة هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، هو هاتف سامسونج Galaxy A24 والذي يتميز بعدة مميزات رائعة من أهمها ما يلي:

معالج جهاز Galaxy A24، يعد من ميدياتك، والذي يتمتع بميزات عالية جدا.

رامات الجهاز الممثلة في الذاكرة العشوائية يكون بثلاث مستويات وهم 4 رام و 6 رام و 8 رام جيجا بايت

وأما بالنسبة للذاكرة تخزين الجهاز فهي بسعة 64 أو 128 جيجا بايت.

الجهاز على نظام تشغيل أندرويد 13 وأيضا بصمة اصبع وزر تشغيل على الجانب.

الكاميرا الخلفية الخاصة بالجهاز بدقة تصل إلى 50 ميجا بيكسل.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 13 ميجا بيكسل.

مميزات أخرى لجهاز Galaxy A24

يعد جهاز Galaxy A24 من فئة أجهزة هاتف سامسونج بسعر 7000 جنيه، حيث يتميز الجهاز بعدة مميزات أخرى بالإضافة إلى التي ذكرناها ومن هذه المميزات ما يلي: