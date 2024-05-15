ظهرت الآاان.. نتائج الصف العاشر في الكويت لعام 2024 الفصل الدراسي الثاني برابط رسمي 

أعلنت وزارة التربية في دولة الكويت النتائج النهائية للصف العاشر في الفصل الدراسي الثاني لعام 2024 على موقعها الإلكتروني الرسمي، تنتظر العديد من الطلاب وأولياء الأمور الكويتية هذه النتائج بشغف كبير لأنها تلعب دوراً مهماً في تحديد مصير الطلاب في المستقبل الأكاديمي والمهني، بالإضافة إلى ذلك تشمل النتائج الصفوف الحادي عشر والثاني عشر، مما يجعل البحث عنها أكثر أهمية ولذلك، سوف نتعرف فيما يلي عن كيفية الحصول على نتائج الصف العاشر في الكويت لعام 2024 الفصل الدراسي الثاني برابط رسمي.

نتائج الصف العاشر في الكويت لعام 2024 الفصل الدراسي الثاني

يمكن لطلاب الصف العاشر 2024 في الكويت الاستعلام بسهولة عن نتائج الفصل الدراسي الثاني برقم الهوية، من خلال اتباع خطوات بسيطة على منصة “وزارة التعليم الكويتية”، وذلك بواسطة إتباع الخطوات التالي:

أولا يتم الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الكويتية.

بعد ذلك، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين.

ثم نقوم بالدخول إلى قائمة الخيارات على المنصة ونختار “نتائج المرحلة التعليمية”، ثم نختار من بين الخيارات المعروضة “نتيجة الصف العاشر”.

نقوم هنا بإدخال رقم الهوية الوطنية للطالبة أو الطالب وننقر على خيار “عرض النتيجة” لتظهر النتيجة على الشاشة.

توزيع درجات الصف العاشر بالكويت عام 2024

قامت وزارة التربية الكويتية بتحديد توزيع درجات طلاب الصف العاشر للمواد الدراسية، ويمكننا معرفة هذا التوزيع من خلال ما يلي: