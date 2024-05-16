زيادة التموين 100 جنيه زيت وسكر ولكن بشرط!!.. انباء حلوة وزي السكر من وزارة التموين

نظرا لوجود العديد من الأشخاص الذين يبحثون بشكل مستمر عن اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين الخاصة بهم، وذلك من أجل الاستفادة الكاملة من الدعم الذي تقرره الوزارة، فإننا من خلال موقعنا المتميز ومقالنا هذا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل التي تريدون معرفتها عن السن المطلوب لاضافة الأبناء وبعض الشروط التي يجب توافرها فتابعونا

اضافة المواليد الجدد

يتم اضافه المواليد الجدد من خلال بعض الخطوات البسيطة، ويمكن لأي مواطن تسجيل المولود الخاص به عبر موقع بوابة مصر الرقمية وهذه الطريقة هي :

عليك الدخول الي موقع بوابة مصر الرقمية.

ثم بعد ذلك القيام بعمل حساب جديد.

بعدها قم بكتابة الرقم القومي الخاص بصاحب بطاقة التموين.

قم بكتابة الإسم الأول للأم.

ثم بعد ذلك اضغط على خدمات التموين.

سوف تظهر أمامك نافذة اختار منها اضافة افراد اسرتي غير المقيدين على بطاقة التموين.

قم بكتابة الاسم رباعي سواء الابن أو الابنه المراد اضافته.

عليك القيام بكتابة الرقم القومي الخاص بالابن او الابنة التي تريد إضافتها على بطاقة التموين في الخانه المخصصه لذلك.

اختار كلمه صفة ضم الأبناء.

وأخيرا قم بالضغط على كلمة اضافة وسوف يتم اضافة المولود.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

هناك بعض الشروط البسيطة من أجل اضافة المواليد الجدد وهي :