الوظائف الحكومية “معلم مساعد” رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم خطوة بخطوة الأوراق والشروط 2024

يمكنك الآن التقديم على وظيفة “معلم مساعد” رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم خطوة بخطوة الأوراق والشروط 2024، يتساءل العديد من المعلمين والمواطنين عن مسابقة التربية والتعليم لعام 2024، وذلك في ظل إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم في المسابقة اعتبارًا من اليوم، الثلاثاء الموافق 14 مايو، ويأتي هذا الإعلان بهدف تعيين 18 ألف معلم مساعد في مختلف التخصصات التعليمية.

“معلم مساعد” رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم خطوة بخطوة 2024

نصل بكم الآن للقول الفصل قدم لشغل وظيفة “معلم مساعد” رابط التسجيل “الوظائف الحكومية” في مسابقة التربية والتعليم، خطوة بخطوة ولكي تتمكن من التقديم يجب عليك إتباع ما يلي:

قم بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم انقر على تبويب “الوظائف” الموجود في أعلى الصفحة.

اختر الوظيفة التي ترغب في التقديم عليها وفقًا للمادة المطلوبة.

قم بقراءة شروط وضوابط المسابقة والوظيفة قبل التقديم، بعد ذلك، انقر على زر “تقديم طلب”.

ستظهر لك نموذجًا يجب ملؤه بالبيانات المطلوبة في الحقول المخصصة، وقم بإرفاق المستندات المطلوبة.

بعد الانتهاء، انقر على زر “حفظ البيانات”، ثم انقر على زر “تقديم الطلب”.

لا تنسى الاحتفاظ برقم الطلب بعد التسجيل للاستخدام في الاستعلامات المستقبلية.

الأوراق والشروط الخاصة بالتقديم لوظيفة “معلم مساعد”

وبعد أن وضعت يديك على وظيفة “معلم مساعد” رابط التسجيل في مسابقة التربية والتعليم خطوة بخطوة 2024، ننتقل بك الآن للتعرف على الأوراق والشروط الخاصة بالتقديم للوظيفة أما الشروط فتتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

يجب أن تكون سيرة المتقدم خالية من العقوبات الجنائية والمحكوم عليه بأحكام تقييدية.

لا يجب أن يكون قد تم فصل المتقدم من الخدمة بحكم نهائي، ما لم يمر على القرار النهائي أربع سنوات على الأقل.

لا يزيد عمر المتقدم عن 40 سنة.

يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على مؤهل عال تربوي، أو دبلوم تربوي لغير خريجي كليات التربية.

يجب أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلى.

يجب على المتقدم اجتياز الاختبارات والتدريبات التي تحددها وزارة التربية والتعليم.

يجب أن يجتاز المتقدم الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

يجب على المتقدم التقديم في المحافظة التي يقيم فيها وفقاً لبطاقة الرقم القومي.

يجب على المتقدم التقدم بالمادة المتوافقة مع تخصصه المتعلق بالمؤهل.

أما بالنسبة لأوراق التقديم في المسابقة