دفعة يونيو نزلت ولا لسة؟.. شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي 2024 وآلية التسجيل 

أعلنت وزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي المطور بهدف تحسين مستوى المعيشة وتحسين الدخل الشهري للمواطنين محدودي الدخل، ولكن تحت شروط ومعايير محددة، ولقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف الدفعة المقبلة للضمان الاجتماعي المطور في الأحد الموافق ليوم 2 يونيو 2024، وفيما يلي سوف نتعرف على شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي وكيفية التسجيل برابط مباشر.

شروط التقديم في برنامج الضمان الاجتماعي 2024

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، والتي جاءت تتمثل فيما يلي:

يتعين على المتقدم أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون لديه إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن ٣ أشهر قبل تقديم الطلب.

وأن يكونوا مسجلين في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.

يجب أن يتم المشاركة في برامج التأهيل والتدريب التي تقدمها الوزارة ضمن إطار الضمان الاجتماعي المحسن.

يجب أن يكون المتقدم حسن السير والسلوك وسجله الجنائي يخلو من اي سابقة.

التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي

يمكن لكم اتباع بعض الإجراءات البسيطة للتسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي أهم هذه الإجراءات: