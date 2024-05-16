فيلم ولاد رزق 3 القاضية بطولة أحمد رزق في عيد الأضحى 2024

انتهى المخرج طارق العريان بالتعاون مع نجوم الأجزاء الثلاثة السابقة من فيلم ولاد رزق 3 من تصوير آخر مشاهد العمل المنتظر إطلاقه في عيد الأضحى القادمـ وقد أنهى المخرج طارق العريان تصوير المشاهد الأخيرة من الفيلم فجر اليوم الثلاثاء، في إحدى شوارع الجيزة وذلك بعد مضي 7 أشهر من بدء عملية التصوير التي شملت المواقع في السعودية ومصر.

وتعتبر سلسلة أفلام ولاد رزق من الأعمال السينمائية البارزة التي حققت نجاح كبير في السينما المصرية، حيث يترقب الجمهور بفارغ الصبر صدور الجزء الجديد ليستمتعوا بالتجربة السينمائية المثيرة، يجسد هذا الفيلم قصة مجموعة من الأخوة الذين يعملون في عالم الجريمة و يقعون في مواقف صعبة تضعهم في مواجهة تحديات كبيرة ما يثير تشويق الجمهور لمعرفة ما يحمله الجزء الجديد من أحداث مثيرة ومشوقة.

فيلم ولاد رزق 3

على الرغم من تخصيص موسم عيد الأضحى السينمائي لعرض الفيلم ولاد رزق 3 القاضية إلا أن الشركة المنتجة قررت طرحه في 13 يونيو قبل بدء الموسم السينمائي بثلاثة أيام وهو استراتيجية تسويقية تستهدف زيادة إيرادات الفيلم قبل بدء المنافسة الكبيرة خلال فترة العيد.

هذه الخطوة المبكرة لطرح الفيلم تهدف إلى استغلال الفترة القبلية للعيد لجذب الجماهير وتحقيق إيرادات أكبر وذلك من خلال تفادي المنافسة المباشرة مع الأفلام الأخرى التي ستعرض في نفس الفترة.

تعتمد هذه الاستراتيجية على استغلال الفترة التي يكون فيها الجمهور على استعداد للترفيه والتسلية قبل حلول عيد الأضحى مما يسهم في جذب عدد أكبر من المشاهدين وتحقيق إيرادات مرتفعة للفيلم.

أبطال فيلم ولاد رزق 3

تحت إشراف الهيئة العامة للترفيه بقيادة المستشار تركي آل الشيخ يأتي فيلم ولاد رزق 3 القاضية بمشاركة نخبة من نجوم السينما المصرية، بما في ذلك أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، وغيرهم إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف مثل الملاكم العالمي تايسون فيوري والنجم كريم عبد العزيز الفيلم من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

عرض الجزء الأول من سلسلة أفلام ولاد رزق في عام 2015 وتبعه الجزء الثاني بعنوان عودة أسود الأرض في عام 2019 وحقق الجزء الثاني نجاحا كبيرا على صعيد الإيرادات تستكمل السلسلة بالجزء الثالث الذي يتوقع أن يكون له تأثير كبير في الساحة السينمائية خاصة وأنه يأتي بعد نجاح الأجزاء السابقة وبمشاركة نخبة من نجوم الفن المصري.