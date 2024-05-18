15٪ جديدة // موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة من وزارة التضامن الاجتماعي للمعاشات الحكومي والخاص بداية من هذا التاريخ

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة يتزايد عليها البحث، خاصة بالتزامن مع اقتراب موعد صرف معاش شهر يونيو القادم، حيث يذكر أنه تم الإعلان عن زيادة من قبل رئيس الجمهورية خلال شهر مارس الماضي، وتم تطبيق تلك الزيادة في بداية إبريل، ويستمر صرف الزيادة خلال شهر يونيو القادم، وسوف نوضح موعد تطبيق الزيادة في التالي.

موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة

أعلنت مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في مصر أنه لم يتم الإعلان عن وجود زيادة جديدة الفترة القادمة في المعاشات، حيث أنه وفقًا لقانون المعاشات كام يتم إضافة زيادة في نهاية كل عام مالي من أجل مواجهة التضخم ومساعدة الأسر المصرية على توفير حياة كريمة لهم، ولكن تم الإعلان عن تلك الزيادة وتطبيقها منذ شهر إبريل الماضي، ولهذا أعلنت الهيئة أن ما تم تداوله عن وجود زيادة جيدة مجرد إشاعات.

موعد صرف معاش يونيو بالزيادة

أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيق زيادة 15% وبإجمالي يصل إلى نحو 74 مليار جنيه، وذلك من أجل المساعدة على تخفيف الأعباء المالية على المواطنين خاصة في ظل ارتفاع الأسعار نتيجة انهيار الاقتصاد العالمي، وسوف يتم صرف معاش شهر يونيو يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024 ويستمر الصرف لمدة 6 أيام، ويتم الصرف من جميع الأماكن التي خصصتها الحكومة المصرية.

أماكن صرف المعاشات

خصصت الحكومة المصرية الكثير من الأماكن التي يمكن صرف المعاش منها، وهي كالآتي: