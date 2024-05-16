خبر بـ 650 جنيه لهذه الفئات.. صرف معاش تكافل وكرامة تبعًا لهذه الشروط + هـذه اسباب الرفض

يعد معاش تكافل وكرامة هو برنامج دعم مادي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بجهة قطاع الشئون الإجتماعية التابع لكل محافظة، وذلك لرفع بعض من الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة، والحياة المعيشية الصعبة، ويكون ذلك الدعم مقدم لجميع فئات المجتمع مثل الأسرة، الطفل، المرأة، ذوى الإعاقة، المسنين، الشباب؛ ولكن تحت شروط معينة

معاش تكافل وكرامة

إجراءات التسجيل في معاش تكافل وكرامة أولا يرجى التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل إقامة المتقدم، وتجهيز كافة المستندات المطلوبة وهي كالآتي:

توفير صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

كذلك صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

أيضا صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

كما يجب توفير صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

وكذلك قيد دراسي لجميع الأطفال من ستة إلى ثمانية عشر سنة و قيد طالب للمقيدين جامعياً.

وتجهيز كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية فى حالة المرض المزمن والإعاقة.

ومن ثم إحضار صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

وكذلك صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

وأيضا صورة اقرار الوصاية للأيتام.

ومن ثم تجهيز صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.

شروط التقديم على معاش تكافل وكرامة

لكي يضمن المتقدم استحقاق معاش تكافل وكرامة يجب استيفاء تلك الشروط فيه، وهي كالآتي: