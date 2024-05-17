تليفون على قد ايدك.. سعر ومواصفات هاتف Realme 9i.. ريلمي هتفضل نمبر وان

Realme 9i من احدث إصدار شركة ريلمي للهواتف الذكية والتي تحرص في الفترة الأخيرة على المنافسة بقوة من خلال إنتاج أجهزة بمواصفات قياسية وبأسعار جيدة لتنافس بذلك الشركات الشهيرة مثل سامسونج واوبو، وبالفعل من المتوقع أن يشهد هذا الهاتف اقبال كبير من المستخدمين بسبب تصميمه الجذاب وكفاءته وقوة أداءه، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال مواصفات هاتف Realme 9i وسعره في الأسواق العربية.

مواصفات هاتف Realme 9i

هاتف Realme 9i سيكون أحد الخيارات لن يبحث عن هاتف يصلح للاستخدام اليومي ويمتاز بالقوة والسرعة وفي نفس الوقت سعره ليس مرتفعا كباقي الهواتف من نفس الفئة، وفيما يلي نستعرض لكم أبرز مواصفات هاتف Realme 9i :

تصميم الهاتف جذاب وأنيق له ظهر من الزجاج بألوان جذابة.

الهاتف يعمل على نظام تشغيل Android 11 ويدعم شبكات الجيل الخامس.

مقاس شاشة الهاتف 6.6 بوصة ونوعها IPS LCD ذات جودة عالية Full HD التي توفر صورة نقية واضحة.

هاتف Realme 9i مزود بمعالج قوي نوعه Snapdragon 680 ليضمن للمستخدم تشغيل أكبر وأقوى التطبيقات والألعاب دون مشاكل.

الهاتف يحتوي على ثلاث كاميرات الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل والأمامية دقتها 16 ميجا بكسل.

مساحة تخزين الهاتف 128 جيجا بايت، والرامات مساحتها 4 أو 6 جيجا بايت حسب الإصدار.

تبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي امبير، وتتوافر به خاصية الشحن السريع.

يوجد بالهاتف وسائل عدة للحماية والأمان مثل بصمة الاصبع وبصمة الوجه.

سعر هاتف Realme 9i

هاتف Realme 9i متوافر باللونين الأرزق الفاتح والأسود ويبلغ سعره في المملكة العربية السعودية 750 ريال، وسعره في مصر يبلغ 5900 جنيه للرامات مساحة 4 جيجا بايت، و6500 جنيه للرامات مساحة 6 جيجا بايت، أما سعره في الامارات فيبلغ 600 درهم.