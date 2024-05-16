سكن مجاني.. كيفية التقديم على خدمة اختار أرضك بعمان وخدمات وزارة الاسكان العمانية 2024 من هُنا

دائما ما تسعى الحكومة العمانية وجميع الوزارات المتواجدة بعمان لتقديم الكثير من الخدمات التي توفر الدعم للمواطنين، ومن هذه الوزارة هي وزارة الإسكان، التي تقدم مبادرات ومنح نساعد المواطنين المحتاجين والفقراء في الحصول على دعم ولكن تحت شروط وضوابط محددة، ولذلك فيما يلي سوف نتعرف على كيفية التقديم على خدمة اختار أرضك، وأهم الخدمات الأخرى.

كيفية التقديم على خدمة اختار أرضك

أعلنت وزارة الإسكان العمانية عن خطوات التسجيل في منحة اختار أرضك بدولة عمان 2024، حيث جاءت هذه الخطوات متمثلة فيما يلي:

الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عمان.

تسجيل الوصول عبر الهاتف والبريد الإلكتروني.

اختيار خدمة منح الأراضي السكنية.

تحديد موقع الأرض في الخريطة الرقمية.

ثم يتعين عليك قراءة البنود والشروط لإتمام عملية الحجز.

بعد ذلك يمكن التحقق من نتيجة المحاولة الأولى، حيث يحق لكل شخص عدة محاولات.

بعد إجراء معاينة للأرض، يمكن الموافقة عليها أو رفضها.

إذا تم الموافقة، يتعين دفع الدفعة وحجز الأرض.

إذا لم تتم الموافقة ، يمكنك اختيار مخطط وأرض أخرى ولديك 3 محاولات أخرى متبقية.

عند القيام بعملية الحجز، ينبغي التأكد من استوفاء الشروط اللازمة للحصول على تخفيض في الرسوم.

طباعة وتحميل إيصال الملكية.

خدمات وزارة الاسكان العمانية

تقدم وزارة الإسكان العمانية مجموعة متنوعة من الخدمات لتحسين وتوفير الإسكان للمواطنين، وتشمل هذه الخدمات: