“زيادة 8000 دينار منحة المرأة الماكثة في المنزل”.. حقيقة أم شائعة!!

زادت بعض الأنباء على مواقع التواصل الاجتماعية وبالمواقع الإخبارية حول زيادة منحة المرأة الماكثة في البيت لتصل إلى 8000 دينار جزائري، مما أثار ذلك جدلاً كبيرًا بين المستفيدات، ويرغبون في معرفة الحقيقة حول ما إذا تم تطبيق هذه الزيادة المُعلن عنها، أم أنها مجرد شائعة، ولذلك سنكشف لكم الحقيقة في السطور التالية.

هل تم زيادة منحة المرأة الماكثة في المنزل؟

وأوضحت الحكومة الجزائرية، أن منحة المرأة الماكثة في البيت تصل قيمتها إلى 800 دينار جزائري، بينما الـ 8000 دينار جزائري هي مجرد خطأ في الرقم قام بتداوله العديد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعية، ولذلك كان من الواجب توضيح حقيقة الأمر، حتى يتعرف عليها جميع المستفيدات في دولة الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت، والحصول على القيمة المالية المعنية بطلب القبول داخل ولايات دولة الجزائر، وفقًا لما يلي:-