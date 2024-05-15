“تجربة الابتكار مع Samsung Galaxy A35 5G: سرعة فائقة تصوير احترافي وتصميم يلفت الأنظار!

تتألق سامسونج مجددًا بإعلانها عن هاتف

، الذي يُعتبر من أفضل الهواتف الذكية في الفئة المتوسطة، مقدمًا مواصفات مميزة تتميز بالقوة والأداء العالي، يتألق الهاتف بشاشة سوبر أموليد ومعالج Exynos 1380، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا الذين يبحثون عن جودة وكفاءة بسعر معقول.