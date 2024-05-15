ظهرت الآااان.. الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية برابط رسمي 2024 ومبروك النجاح 

يزداد البحث عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية في العام الدراسي بواسطة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وذلك لأنها تعتبر المرحلة الأخيرة في المرحلة الابتدائية ولذلك يوجد اهتمام كبير للغاية حول نتائج الاختبارات للطلاب وأولياء الأمور، ولذلك أعلن مسؤولو الأزهر الشريف أن يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية، بواسطة الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني، ومن ثم كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس، وهذا ما سوف نتعرف عليه فيما يلي.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور حول آلية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية بشكل إلكتروني، وذلك يتم بواسطة الدخول على البوابة الرسمية للأزهر، ومن ثم إتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الدخول إلى الموقع الرسمي الإلكتروني لبوابة الرسمية للأزهر.

بعد ذلك يتم اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع.

ثم يتم النقر على خانة نتائج الشهادات الأزهرية.

الآن يتم كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب في الخانة المخصصة له.

بعد ذلك يتم كتابة بيانات المعهد الازهري الخاص بالطالب بشكل دقيق وفي الخانات الصحيحة.

الآن يتم النقر على زر “عرض النتيجة”، وسوف تعرض جميع التفاصيل الخاصة بالنتيجة على الفور.

جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2024

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن بداية اختبارات الطلاب للشعبة العلمية بداية من يوم السبت الموافق الأول من يونيو المقبل، وبداية الاختبارات للطلاب للشعبة الأدبية بداية من يوم الأحد الموافق الثاني من يونيو المقبل 2024، وذلك في إطار ترتيب منظم من قبل الأزهر، حيث أنها تعتبر مرحلة حاسمة في المرحلة التعليمية، لذلك تم ترتيب جدول منظم لهم، وبعد ذلك سوف يتم تصحيح الأوراق بشكل جيد، ومراجعتها، ومن ثم رصد الدرجات، وسوف يتم إعلانها بشكل رسمي على الموقع الرسمي الإلكتروني للأزهر الشريف.