شوف كده و اضبط جهازك .. ما هي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا والموعد الرسمي للانطلاق

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي، تحت قيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، يستعد الفريق المصري الأهلي بفارغ الصبر لمواجهة الترجي التونسي في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا لعام 2024، يسعى الفريق الأحمر إلى تحقيق اللقب الثاني عشر في تاريخه، ويعتبر هذا اللقاء تحدي هام يسعى الأهلي للنجاح فيه لم يتم الإعلان بعد عن التفاصيل حول القنوات التي ستنقل هذه المباراة المهمة، ولكنها بالتأكيد ستجذب اهتمام عدد كبير من الجماهير في مصر وتونس والوطن العربي بأسره من المتوقع أن تقوم مجموعة كبيرة من القنوات ببث هذا الحدث الرياضي الكبير نظرا لشهرته وأهميته البالغة.

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي

سيتم بث مباراة النادي الأهلي ضد الترجي التونسي على مجموعة واسعة من القنوات الرياضية المهمة ومن بين هذه القنوات:

اسم القناة: بي إن سبورت 6

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11054.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

اسم القناة: أون تايم سبورت.

تردد القناة: 12379.

القمر الصناعي: عرب سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: عالية الدقة (HD).

تردد قناة الوطنية التونسية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11727 أو 10795 أو 10873.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ETV الاثيوبية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة أرينا سبورت الكرواتية

القمر الصناعي: Eutelsat W2.

التردد: 11512 أو 11678 أو 11595.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 30000.

سيتاح بث المباراة على هذه القنوات للجماهير لمتابعة الحدث الرياضي المثير والمنتظر.