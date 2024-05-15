وزارة العمل تُعلن.. حالات إيقاف منحة البطالة في الجزائر 2024 ورابط التسجيل

كشفت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، والمسؤولة عن منحة البطالة، عن بعض الحالات التي يتم فيها إيقاف المنحة، حيث إن هذه المنحة تُساهم بشكل كبير في توفير الدعم الشهري الملائم لجميع الأشخاص في مختلف الولايات الجزائرية، بالإضافة إلى أن قيمتها تصل لـ 15 ألف دينار جزائري، ويمكن التسجيل فيها إلكترونيًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي حالات ايقاف منحة البطالة؟

حددت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، الحالات التي يتم فيها إيقاف منحة البطالة بمختلف الولايات، وهي نصت على النحو الأتي:-

في حالة إذا ثبت بأن المتقدم لديه دخل شهري ثابت.

كذلك يتم وقف المنحة إذا ثبتت وفاة المستفيد.

إذا كان المتقدم يعمل في إحدى القطاعين الحكومي أو الخاص يتم وقف المنحة.

إذا تنازل المستفيد عن المنحة يتم وقفها.

في حالة إدخال بيانات أو مستندات مضللة أو غير صحيحة.

كيفية التسجيل في منحة البطالة الجزائر

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم التسجيل في منحة البطالة البالغ قيمتها 15 ألف دينار جزائري في مختلف الولايات، وهي تتمثل في التالي:-