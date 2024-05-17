نشر البنك المركزي الليبي رابط حجز العملة الاجنبية 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي، والذي من خلاله يتم التقديم على طلب الحصول على 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، من أجل استخدامها في أغراض تجارية أو استثمارية أو شخصية، وقد قامت الحكومة بتقديم هذه الخدمة للمواطنين وفق شروط معينة بحيث لا يخل ذلك باقتصاد الدولة، وفي هذا المقال سنتطرق إلى هذا الموضوع بالتفصيل.

رابط حجز العملة الاجنبية

أعلن مصرف ليبيا المركزي عن رابط حجز العملة الاجنبية 2024، والذي من خلاله يتم حجز مبلغ وقدره 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى، وذلك من أجل صرف المبلغ في مجالات معينة تحتاج إلى عملة صعبة، ويكون التقديم على هذا الرابط من الأحد إلى الأربعاء من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 مساءا، وتتمثل خطوات الحجز فيما يلي:

زيارة الموقع الرسمي لمصرف ليبيا المركزي.

النقر على تبويب تسجيل الموردين.

ملء البيانات المطلوبة.

الموافقة على الشروط والأحكام.

تحميل مستندات الحجز pdf مع الطلب.

النقر على إرسال.

انتظار مدة معينة للحصول على رد البنك على الطلب المقدم.

شروط التقديم برابط حجز العملة الاجنبية 2024

أوضح مصرف ليبيا المركزي شروط التقديم على رابط حجز العملة الاجنبية 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، والتي يجب أن تتوفر في المتقدم لكي تتم الموافقة على طلب الحجز، والحصول على العملة الصعبة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: