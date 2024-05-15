رسميًااا..التقويم الفلكي يعلن عن موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في قطر وعدد أيام الإجازة 

يتساءل الكثير من مواطني دولة قطر حول موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في قطر للقطاعين الحكومي والخاص، وهو العيد الثاني من الأعياد التي يحتفل بها المسلمون حول العالم، حيث يتزامن عيد الأضحى مع انتهاء مراسيم الحج واستعداد المسلمين للعودة من الحجاز إلى بلدانهم، وفي هذا المقال سنتعرف على تاريخ عيد الأضحى 1445 في قطر ومدة الإجازة للقطاع الحكومي والخاص بشكل مفصل.

موعد اجازة عيد الاضحى 2024 في قطر

يتزامن عيد الأضحى المبارك مع نهاية امتحانات معظم المراحل التعليمية، مما يمنح الناس فرصة للسفر خارج البلاد والاستمتاع بعطلة أطول، حيث تقدم الحكومة إجازة عيد الأضحى يوم السبت لجميع الموظفين وهو الموافق اليوم التاسع من ذو الحجة 1445، وبالتزامن مع التقويم الميلادي في الـ 15 من يونيو، على أن تكون نهايتها يوم الاثنين، الموافق الـــ 17 من شهر يونيو 2024، وفي الحادي عشر من شهر ذي الحجة عام 2024، ستكون هناك إجازة رسمية لعيد الأضحى لموظفي القطاع الحكومي.

مظاهر احتفالات عيد الأضحى بقطر 2024

يتساءل الكثير من المواطنين في الوطن العربي حول موعد عيد الأضحى بكل الدول العربية 2024 وعدد أيام الإجازة، وحسب التقويم الفلك، يصادف عيد الأضحى في اليوم العاشر من ذو الحجة، ويستمر الاحتفال به لمدة ثلاثة أيام، حيث يتم شراء الملابس الجديدة والخروج لصلاة العيد وسماع التكبيرات والذبح وتوزيع اللحوم على المحتاجين، كما يتم تعطيل العاملين في القطاعين الحكومي والخاص والبنوك خلال تلك الأيام، وبعد ذلك، يأتي الوقت للاحتفال باليوم الوطني لدولة قطر في الثامن عشر من شهر ديسمبر 2024.