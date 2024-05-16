“مهمات جاتا GTA 5“ تنفيذ مهمة السطو على متجر المجوهرات باستخدام نظارة بها كاميرات في التحديث الأخير

مهمات جاتا GTA 5، لاعبي جاتا يسعون الى استكمال المهام المطلوبة منهم للتقدم وتحقيق انجازات أكبر باللعبة وبالتالي اثبات كفاءتهم ومهاراتهم في هذه اللعبة المثيرة التي تتطلب الذكاء والمهارة لاجتياز العقبات والوصول لمراحل أعلى، ولعبة جاتا استطاعت أن تكون ضمن قائمة أفضل الألعاب الالكترونية وفقا لأراء المستخدمين، فمنذ صدورها الأول قام بتحميلها الملايين من كافة انحاء اللاعب وحتى مع نزول ألعاب جديدة متطورة لازالت لعبة جاتا تحافظ على مكانتها، وسنقدم لكم في هذا المقال المهمات المطلوب من اللاعب اتمامها في جاتا 5.

مهمات جاتا GTA 5 يتساءل الكثيرون من لاعبي جاتا عن المهام المطلوبة منهم للتقدم في المستوى وتجاوز المرحلة والوصول لمرحلة أعلى، وفيما يلي أبرز المهمات : فحص متجر المجوهرات : على كلا من مايكل وليستر فحص متجر المجوهرات تمهيدا للسطو عليه، وفحصه يكون من خلال ارتداء نظارات تحتوي على كاميرا لتصوير الخزنة وأجهزة الانذار والكاميرات الموجودة بالمتجر من أجل وضع الخطة المناسبة قبل سرقته، والهدف من سرقة المتجر أن يدفع مايكل الديون التي عليه ويقوم بإعادة القصر الى حالته، ولسرقة المتجر سيقوم مايكل بمهمة سرقة سيارة اسولت كارباين لاستخدامها في العملية. أبرز مهمات جاتا GTA 5 طلب صداقة : سيطلب مايكل من صديقه ليستر الذي تقابل معه بعد فترة طويلة ان يخلصه من شركة لايفاتفايدر عن طريق تلغيم الشبكة وقتل رئيسها.

سيطلب مايكل من صديقه ليستر الذي تقابل معه بعد فترة طويلة ان يخلصه من شركة لايفاتفايدر عن طريق تلغيم الشبكة وقتل رئيسها. الامتداد الطويل : في هذه المهمة سيذهب لامار وفرانكلين الى صديقهما ستريتش الذي خرج حديثا من السجن للاتفاق على صفقة مع البالاس ولكن سيتم قتل ستريتش على يد الشرطة.

في هذه المهمة سيذهب لامار وفرانكلين الى صديقهما ستريتش الذي خرج حديثا من السجن للاتفاق على صفقة مع البالاس ولكن سيتم قتل ستريتش على يد الشرطة. شوب : هو اسم كلب فرانكلين الذي سيستخدمه للوصول الى دي الذي تعرض لحادث وبالفعل عن طريق حاسة الشم يصل الكلب ولكن الشرطة ستكون وصلت اولا.