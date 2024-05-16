ثبت القنوات حالاً… القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي على نايل سات في نهائي أفريقيا 2024

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي، في لقاءٍ يعتبر مثير للغاية يتوجّب على فريق الترجي التونسي استقبال النادي الأهلي كضيف ثقيل على أرضهم في إطار ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، من المقرر أن تقام هذه المباراة الحاسمة على أرضية الملعب الأولمبي حمادي العقربي بمدينة رادس سيلعب اللقاء في تاريخ السبت القادم بتمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء بفارغ الصبر حيث يجمع بين فريقين تاريخيين في القارة الإفريقية،

يسعى كل منهما لتحقيق الانتصار والظفر باللقب القاري الأغلى يمتلك النادي الأهلي، سجل حافل في بطولات القارة بينما يتمتع الترجي التونسي بقاعدة جماهيرية قوية وإرث رياضي مميز.

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والترجي

شبكة قنوات بي إن سبورتس ستنقل مباراة النادي الأهلي ضد الترجي الرياضي التونسي في إطار دوري أبطال إفريقيا وذلك عبر قناة beIN SPORTS HD 4 وسيتولى التعليق عليها المعلق محمد بركات.

وفيما يتعلق بالقنوات التي ستنقل هذه المباراة فإن قناة أون تايم سبورتس وقناة التونس الرياضية الأرضية ستقومان بنقلها أيضا بالإضافة إلى قناة أرينا سبورت الكرواتية وقناة ETV الاثيوبية الجديدة يمكن للمشاهدين في تونس متابعة المباراة عبر قناة الوطنية التونسية الأرضية وذلك من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11727 أو 10795 أو 10873.

معدل الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ETV الاثيوبية الجديدة 2024

التردد: 11513.

معدل الاستقطاب: عمودي V.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

أما قناة أرينا سبورت الكرواتية فيمكن مشاهدة المباراة عبر الترددات التالية: