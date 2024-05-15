احصل على الدعم فورًااا.. طرق التواصل مع صندوق الحماية الاجتماعية والحصول على دعم منفعة عمان 2024

تم إطلاق برنامج المنفعة في سلطنة عمان، لكي يتم توقير حماية اجتماعية جيدة للأطفال وكبار السن، حتى الآن استفاد نحو 325 ألف شخص في سلطنه عمان من هذا البرنامج، الذي يمكن التسجيل فيه عبر الموقع الرسمي لصندوق الحماية الاجتماعية، وتم الاعلان أن التسجيل سيكون في خلال هذا الشهر، ويمكن التواصل بكل سهولة مع صندوق الحماية الاجتماعية للتسجيل في البرنامج، وفيما يلي سوف نقوم بتوضيح طرق التواصل مع صندوق الحماية الاجتماعية وحجز موعد زيارة لصندوق الحماية الاجتماعية للحصول على الدعم.

طرق التواصل مع صندوق الحماية الاجتماعية

يمكن للجميع التواصل بسهولة مع صندوق الحماية الاجتماعية العمانية من خلال اتباع مجموعة بسيطة من الطرق، مثل الاتصال بأرقام الهاتف الخاصة بالصندوق، وهذا ما سوف نقوم بتوضيحه فيما يلي:

يمكنك زيارة مقر صندوق الحماية الاجتماعية الرئيسي.

يمكن أيضا التواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المتخصصة.

يتم التواصل من خلال صندوق الحماية الاجتماعية لحجز موعد زيارة بشكل إلكتروني قبل أن يتم الذهاب، وذلك لمنع الازدحام والتكدس.

حجز موعد زيارة لصندوق الحماية الاجتماعية

يمكن اتخاذ عدة إجراءات لحجز موعد زيارة مقر صندوق الحماية الاجتماعية، وتتضمن الإجراءات الأتية: