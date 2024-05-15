تكنولوجيا

Poco F6: شاشة AMOLED مذهلة أداء Snapdragon 8 Gen 2 القوي وتصميم أنيق لا مثيل له

صورة bdalhady bdalhadyمنذ 44 دقيقة
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أعلنت شاومي عن إطلاق سلسلة Poco F6، العملاق الجديد الذي يتألق في سماء الهواتف الذكية بمواصفاته المبهرة وأدائه الاستثنائي، يتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق وتقنياته المتطورة، مما يجعله يتألق في قائمة الأفضل، تبدع شاومي مرة أخرى وتعلن عن هاتف يجسد الابتكار والتميز، ويعتبر Poco F6 من أفضل الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة، مما يؤكد تميزها في سوق الهواتف العالمي.

مواصفات هاتف Poco F6

يأتي هاتف Poco F6 بمواصفات تقنية تضعه في مصاف الهواتف الرائدة، مع شاشة عرض مذهلة ومعالج قوي يضمن أفضل أداء.

الشاشة6.67 بوصة AMOLED، دقة WQHD+، معدل تحديث 120Hz
المعالجSnapdragon 8 Gen 2، أداء قوي للألعاب والتطبيقات الثقيلة
الذاكرة العشوائية12GB RAM لتعدد المهام بسلاسة
التخزين256GB/512GB/1TB، UFS 4.0 لسرعة نقل بيانات فائقة
الكاميرا الخلفيةثلاثية 50MP+8MP+2MP، تصوير فائق الوضوح
الكاميرا الأمامية16MP، صور سيلفي ممتازة
البطارية5000mAh، شحن سريع 120W
النظامAndroid 14، واجهة HyperOS
الأمانمستشعر بصمة تحت الشاشة، تقنية التعرف على الوجه
السعرحوالي 430 دولار أمريكيم

ميزات هاتف Poco F6

  • شاشة AMOLED توفر تجربة مشاهدة ممتازة
  • معالج Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداءً سلسًا
  • ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بتعدد المهام بكفاءة
  • تخزين UFS 4.0 يوفر سرعة نقل بيانات عالية
  • كاميرا خلفية ثلاثية لتصوير بجودة عالية
  • كاميرا أمامية ممتازة لصور السيلفي
  • بطارية كبيرة مع شحن سريع
  • نظام تشغيل حديث مع واجهة مستخدم متطورة
  • مستشعرات أمان متقدمة لحماية الخصوصية
  • سعر تنافسي مقابل المواصفات المقدمة

عيوب هاتف Poco F

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها.

  • قد يكون السعر مرتفعًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
  • عدم وجود منفذ لبطاقة الذاكرة الخارجية.
  • عدم وجود مقبس سماعة رأس 3.5 مم
  • الشاشة قد تكون عرضة للخدوش إذا لم تستخدم حماية.
  • البطارية غير قابلة للإزالة.
  • الوزن قد يكون ثقيلًا بالنسبة لبعض المستخدمين.
  • الكاميرا الأمامية قد لا تكون الأفضل في فئتها.
  • الهاتف لا يدعم الشحن اللاسلكي.
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صورة bdalhady bdalhadyمنذ 44 دقيقة
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