Poco F6: شاشة AMOLED مذهلة أداء Snapdragon 8 Gen 2 القوي وتصميم أنيق لا مثيل له

أعلنت شاومي عن إطلاق سلسلة Poco F6، العملاق الجديد الذي يتألق في سماء الهواتف الذكية بمواصفاته المبهرة وأدائه الاستثنائي، يتميز هذا الهاتف بتصميمه الأنيق وتقنياته المتطورة، مما يجعله يتألق في قائمة الأفضل، تبدع شاومي مرة أخرى وتعلن عن هاتف يجسد الابتكار والتميز، ويعتبر Poco F6 من أفضل الهواتف الذكية التي تقدمها الشركة، مما يؤكد تميزها في سوق الهواتف العالمي.

مواصفات هاتف Poco F6

يأتي هاتف Poco F6 بمواصفات تقنية تضعه في مصاف الهواتف الرائدة، مع شاشة عرض مذهلة ومعالج قوي يضمن أفضل أداء.

الشاشة 6.67 بوصة AMOLED، دقة WQHD+، معدل تحديث 120Hz المعالج Snapdragon 8 Gen 2، أداء قوي للألعاب والتطبيقات الثقيلة الذاكرة العشوائية 12GB RAM لتعدد المهام بسلاسة التخزين 256GB/512GB/1TB، UFS 4.0 لسرعة نقل بيانات فائقة الكاميرا الخلفية ثلاثية 50MP+8MP+2MP، تصوير فائق الوضوح الكاميرا الأمامية 16MP، صور سيلفي ممتازة البطارية 5000mAh، شحن سريع 120W النظام Android 14، واجهة HyperOS الأمان مستشعر بصمة تحت الشاشة، تقنية التعرف على الوجه السعر حوالي 430 دولار أمريكي م

ميزات هاتف Poco F6

شاشة AMOLED توفر تجربة مشاهدة ممتازة

معالج Snapdragon 8 Gen 2 يضمن أداءً سلسًا

ذاكرة عشوائية كبيرة تسمح بتعدد المهام بكفاءة

تخزين UFS 4.0 يوفر سرعة نقل بيانات عالية

كاميرا خلفية ثلاثية لتصوير بجودة عالية

كاميرا أمامية ممتازة لصور السيلفي

بطارية كبيرة مع شحن سريع

نظام تشغيل حديث مع واجهة مستخدم متطورة

مستشعرات أمان متقدمة لحماية الخصوصية

سعر تنافسي مقابل المواصفات المقدمة

عيوب هاتف Poco F

على الرغم من المميزات العديدة، هناك بعض العيوب التي يجب الانتباه إليها.