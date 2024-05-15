اسماء الحاصلين على مكافآت مالية بعمان من هُنا.. خطوات تسجيل دخول إجادة برابط رسمي 2024 

التسجيل عبر منصة إجادة تعتبر واحدة من الخدمات الإلكترونية التي قدمتها سلطنة عمان في الآونة الأخيرة، وفق رؤية 2040 التي تهدف إلى تعزيز النظام الرقمي وتقدم الدولة، ولهذا الغرض أطلقت وزارة العمل العمانية عدداً من المنصات الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على الموظفين والعمال المقيمين في سلطنة عمان، منها منصة إجادة التي سوف نتعرف على عدة إجراءات سهلة وبسيطة للتسجيل في هذا المقال.

خطوات تسجيل دخول إجادة

يجب اتباع الخطوات التالية للتسجيل في منصة إجادة:

الدخول على منصة إجادة.

اضغط على رابط الدخول على الخدمة.

لا بد من تسجيل الدخول لقياس الأداء ويجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

اضغط على تسجيل الدخول.

ضع رقم الهوية الوطنية الخاص بالموظف في الحقل.

انقر على “تسجيل الدخول”.

مشكلة نسيان كلمة المرور على منصة إجادة

بعد ان تعرفنا على تفعيل رابط التسجيل في منصة إجادة، إذا وجهتك مشكلة في كلمة المرور، يمكنك حلها عن طريق اتباع الخطوات التالية:

قم بالنقر على زر تسجيل الدخول على المنصة من خلال الرابط الرسمي.

اضغط على الرابط الخاص بالدخول للخدمة.

اضغط أيقونة الدخول.

اضغط على ايقونة نسيت كلمة المرور.

اكتب اسم المستخدم في الحقل.

قم بإتباع خطوات التحقق من هوية المستخدم.

اكتب الرقم المدني للمستخدم.

اضغط على الدخول.

اكتب كلمة المرور الجديدة في الحقل.

في النهاية، انقر على زر الحفظ.

رابط التسجيل في منصة إجادة

يمكن لجميع الأفراد الوصول إلى منصة إجادة عن طريق زيارة الرابط الرسمي التالي: