بالأيادي تفجير الكونامي برقم الـ ID اشحن واكسب كوينزات من اي فوتبول 2024 eFootball pes بسهولة على هاتفك

بعد انتشار لعبة اي فوتبول بيس بشكل كبير وازدياد عدد مجربها في كل مكان بالعالم هنا الكثير من المواقع الغير رسمية التي زعمت توفيرها لشحن الكوينز مجانا بدون أي رسوم، ولكن ما لا تعلمه عن تلك المواقع هي سرقتها واحتكارها لها عند إدخال بيانات فلا تستطيع الولوج إلى حسابك مرة أخرى، ولذلك وفرت لعبة أي فوتبول بيس طرق رسمية يمكن من خلالها الحصول على الكوينز دون الحاجة للبحث عن تلك المواقع الغير رسمة أو الشحن من خلالها بطرق غير آمنة.

طريقة شحن كوينز بيس 2024 eFootball pes

يمكن شحن كوينز بيس 2024 eFootball pes بسهولة من جهازك من خلال القيام بعدة خطوات بسيطة كالآتي:

ابحث عن المنصة الرسمية للعبة “أي فوتبول بيس” عبر محرك البحث لديك.

وبعد ذلك قم بالدخول على زر أيقونة “مهمات” أو “mission”.

وبعدها قم بالضغط على زر الكوينز مع تحديد العدد الذي تود شحنه والحصول عليه.

ثم اضغط على زر “شراء” واختار الوسيلة التي تود الدفع من خلالها لقيمة الكوينز.

وبعد ذلك سيتم تأكيد عملية الشراء ووصول عدد الكوينز إليك في حسابك.

شحن كوينز بيس على الاندرويد والآيفون

يمكنك الآن شحن كوينز بيس 2024 eFootball pes على أجهزة الاندرويد أو الآيفون بسهولة بطريقة رسمية وآمنة بنسبة 100% من خلال القيام بالآتي: