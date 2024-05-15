السن المطلوب لاضافة المواليد لزيادة التموين 100 جنيه.. شروط سهلة يابختك لو تنطبق عليك

قامت وزارة التموين المصرية بتحديد السن المطلوب لاضافة المواليد من أجل اضافتهم على بطاقات التموين، وذلك استجابة منها لرغبة العديد من الأسر في اضافه أطفالهم الجدد ضمن المستفيدين من المواد التموينية الأساسية والتي تعد ضرورة من ضروريات كل منزل، ومن خلال موقعنا هذا سوف نتعرف معكم على كافة التفاصيل وأيضا الشروط الخاصة بهذا الموضوع الذي يهتم به الكثير من المواطنين فتابعونا

السن المطلوب لاضافة المواليد

تم تحديد السن المطلوب لاضافة المواليد من قبل وزارة التموين المصرية وهو 4 سنوات سواء الابن أو الابنة التي ترغبون في إضافتهم، كما يمكن لأي مواطن معرفة طريقة الاستعلام عن كل التفاصيل تتعلق بالتموين من خلال موقع بوابة مصر الرقمية، ومن الجدير بالذكر أن هناك العديد من الفئات المستحقة للدعم والتي تستفيد من اضافه المواليد على البطاقة التموينية وهي كالاتي.

يمكن اضافة المولود الجديد الخاص بالمواطن الذي يتقاضى معاش من وزارة التضامن الاجتماعي.

للمواطنين الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة.

يتم إضافة المواليد الجدد لأسر الشهداء.

يتم إضافة أبناء الأسر البديلة.

كما أن كل مواطن يحمل يحمل كارنيه الخدمات المتكاملة يمكنه ذلك.

شروط إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

لا يوجد أي تعقيدات حيال السن المطلوب لاضافة المواليد، ولكن هناك بعض الضوابط والمعايير التي يجب توافرها من اجل ان يتم اضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن، وذلك من خلال بعض الشروط البسيطه وهي كالتالي: