“انخفاض جديد”.. سعر الفراخ والبيض في بورصة الدواجن اليوم الخميس 16 مايو 2024

كشفت بورصة الدواجن عن تراجع طفيف في أسعار الفراخ البيضاء بمتوسط يبلغ 1.59 جنيهًا، اليوم الخميس 16 مايو 2024، وفي الوقت الذي يبحث فيه الكثيرون عن أسعار الفراخ البيضاء وتحركات بورصة الدواجن اليوم، نستعرض لكم في هذا المقال عبر موقعنا البديل الأسعار وفقًا لآخر تحديثات في بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الفراخ اليوم الخميس 16 مايو

انخفضت أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن، مما يجعل الكثير يقبل على الشراء والتخزين، وقد سجلت الأسعار اليوم الخميس التالي:

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سجلت اليوم متوسطًا يبلغ 87.55 جنيهًا، مسجلة انخفاضًا بقيمة 0.28 جنيه.

أما سعر الفراخ البلدي فقد سجل اليوم قيمة قدرها 112.44 جنيه، مع تسجيل أقصى سعر للمستهلك يبلغ 130 جنيهًا للكيلو وذلك تبعًا للمنطقة الجغرافية.

وسجل سعر صدور الدجاج نحو 110 جنيهات.

ووصل سعر كيلو الأوراك للمستهلك 105 جنيهات.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت الكتاكيت الساسو والبلدي والهجين اليوم الخميس 16 مايو في مصر هذه الأسعار تبعًا لآخر تحديثات:

سعر الكتكوت الساسو يتراوح ما بين 16 جنيها و18 جنيها، حيث سجل سعره اليوم 17 جنيها.

سعر كتكوت الجيل الثاني وصل ما بين 12.5 جنيه و13.5 جنيه.

سعر كتكوت روزي بيور يتراوح ما بين 16 جنيها و18 جنيها.

سعر الكتكوت البلدي سجل ما بين 7 جنيهات و8 جنيهات.

سعر الكتكوت الهجين يتراوح ما بين 12 جنيها و14 جنيها.

سعر البيض اليوم الأربعاء في مصر

أما بالنسبة لأسعار البيض اليوم الخميس الموافق 16 مايو 2024، فسجل سعر البيضة ما بين 4 جنيهات و5.50 جنيهًا حسب نوعها، وبالنسبة لكرتونة البيض الأبيض، فسجلت قيمة 115 جنيهًا للتاجر و120 جنيهًا للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 115 جنيهًا للكرتونة و125 جنيهًا للمستهلك.