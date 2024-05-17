أعلنت وزارة التربية الوطنية عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024 في المغرب، والتي يمكن الاستعلام عنها إلكترونيا عبر الموقع الرسمي للوزارة، وصرحت الوزارة أنه من المفترض الإعلان عن هذه النتائج في الفترة ما بين 17 مايو 2024 حتى بداية شهر يونيو 2024، وينتظر حوالي 23642 عضوا من هيئة التدريس بالمغرب هذه النتيجة بفارغ الصبر، وفي هذا المقال سنوضح بالتفصيل كيفية الاستعلام عنها.

نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس

صرحت وزارة التربية الوطنية المغربية أنه من المفترض أن يتم الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024 في الفترة ما بين 17 مايو 2024 حتى أول يونيو 2024، حيث ينتظر هذه النتيجة الكثير من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالوزارة، والذين يصل عددهم إلى 23642 عضوا العاملين في جميع المراحل التعليمية بالدولة حيث يتم توزيعهم في هذه الحركة الانتقالية كما يلي:

10970 عضوا أو معلما في مرحلة التعليم الابتدائي.

8242 معلما في المرحلة الإعدادية.

4430 معلما في مرحلة الثانوي التأهيلي.

الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024

أوضحت وزارة التربية الوطنية في المغرب أنه يمكن الاستعلام عن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024 إلكترونيا عبر:

زيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية المغربية.

تسجيل الدخول إلى الموقع.

البحث عن لينك نتائج الحركة الوطنية بالموقع.

النقر على اللينك أو رابط الاستعلام.

كتابة بيانات الاستعلام.

النقر على بحث أو استعلام.

نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024

نشرت وزارة التربية الوطنية المغربية عن إمكانية المتقدمين في الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس 2024 تقديم طعن على نتائج الحركة الوطنية الانتقالية للتدريس للاعتراض على النتيجة، وذلك في مدة لا تتجاوز الـ 7 أيام منذ ظهور النتيجة، مع مراعاة التالي: