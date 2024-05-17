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”على Nilesat“ اضبط تردد قناة طيور الجنة toyor al jana TV على نايل وعربسات

تردد قناة طيور الجنة

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 36 دقيقة
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تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة
  • القمر الصناعي : عرب سات
  • التردد : 11396
  • الاستقطاب : عمودي
  • معدل الترميز : 27500
  • معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 36 دقيقة
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