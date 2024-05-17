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”على Nilesat“ اضبط تردد قناة طيور الجنة toyor al jana TV على نايل وعربسات
تردد قناة طيور الجنة
تردد قناة طيور الجنة، قناة طيور الجنة التي تم إطلاقها منذ ما يزيد عن خمسة عشر عاما لازالت تحافظ على نجاحها حتى الآن ولازالت محل إعجاب ومتابعة الأجيال الجديدة أيضا، فمحتواها لم يبطل أو يقدم مع التطور الحديث وعصر التكنولوجيا الذي نعيشه، بالعكس فهي مستمرة في تحقيق أعلى نسب مشاهدة في الوطن العربي، واليوم سنقدم لمحبي قناة طيور الجنة تردد القناة على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، وطريقة استقبال القناة.
اضبط تردد قناة طيور الجنة
قناة طيور الجنة هي قناة الأطفال المفضلة لدى الملايين من الأطفال الذين احبوا أغانيها وكليباتها وصارت عائلة المقداد التي تؤدي معظم الأغاني جزءا منهم أحبوهم وتعلموا منهم الكثير، فالقناة تعمل على زرع القيم والمباديء في نفوس الأطفال وتبين لهم جزاء الأفعال الحسنة وأيضا عاقبة السلوكيات السيئة، لذا فهي تجمع بين الترفيه والتعليم وهذا جعل الكثير من الأباء والأمهات يثقون في القناة وفي محتواها ويتركون أطفالهم بمختلف أعمارهم يشاهدون برامجها بالساعات، وللباحثين عن القناة سنقدم لهم فيما يلي تردد قناة طيور الجنة.
تردد قناة طيور الجنة نايل سات
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11258
- الاستقطاب : أفقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
تردد قناة طيور الجنة عرب سات
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11396
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4
ضبط تردد قناة طيور الجنة
وللتيسير على المستخدمين سنشرح لكم فيما يلي طريقة ضبط تردد قناة طيور الجنة والخطوات المتبعة لاستقبال القناة على أجهزتكم بسهولة :
- من جهاز التحكم ادخل الى الاعدادات.
- ستجد العديد من الخيارات اختر من بينها التركيب.
- حدد طريقة التركيب اليدوي.
- ثم اختر نوع القمر الصناعي.
- ادخل اعدادات التردد الموضحة سابقا في الاماكن المخصصة.
- بالأخير اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم حفظ القنوات.