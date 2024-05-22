أوعى تلبس الغرامة وانت ماشي بالعربية|..تطبيقات قانون المرور الجديد وغرامات كتير للمخالفين خد بالك

تطبيقات قانون المرور الجديد بدأت وزارة الداخلية في تطبيق اللوائح الخاصة بقانون المرور الجديد وذلك بوحدات المرور فتم زيادة الأسعار الخاصة بـ اللوحات المعدنية للسيارات وهو أهم ملامح قانون المرور الجديد، حيث وصل سعر اللوحات المعدنية إلى 600 جنيه وهذه الزيادة جاءت ضمن التعديلات الأخيرة التي تم إجراؤها على قانون المرور وحملت اسم رسوم تطوير اللوحات وقد جاء تنفيذ القانون بعد أن صدق عليه رئيس الجمهورية ثم تم نشره بالجريدة الرسمية.

تطبيقات قانون المرور الجديد

حدد القانون شكل الوحدات المعدنية كذلك علامات التأمين وكم مدة الصلاحية ومكان تثبيت اللوحة على المركبة كذلك حددت اللائحة مبلغ التأمين وهي لا تزيد عن 100 جنيه بالإضافة إلى مبلغ تطوير اللوحات وهو لا يزيد عن 600 جنيه، كما تضمن تطبيقات قانون المرور الجديد ما يلي:

زيادة العقوبة الخاصة بالمخالفات المرورية.

توسيع النطاق الخاص باستخدام كاميرات المراقبة وعمليات الرصد الإلكتروني الخاص بالمخالفات المرورية.

تعزيز عملية إجراءات السلامة المرورية والتي من بينها الفحص الفني بشكل دوري للمركبة وكذلك تنظيم حزام الأمان وأجهزة السلامة المختلفة الأخرى.

تنظيم استخدام الهاتف عند القيادة وفرض عقوبات صارمة أكثر على من يخالف ذلك.

تنظيم حركة المرور بشكل عام وكذلك التحكم في التقاطعات كما تم تنظيم إشارات المرور وكافة الممرات الخاصة بالمشاة ومختلف وسائل النقل العام.

قانون المرور الجديد

كان قد نص قانون المرور الجديد على ضرورة تحديد التعريف الخاصة بأجرة سيارات الأجرة وكذلك التوك توك وكافة المركبات الخفيفة وكذلك سيارات النقل وذلك بعد القرار الصادر من المحافظ المختص بالذهاب وكذلك بعد الحصول على موافقة المجلس الشعبي للمحافظة، كما صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 17 لسنة 2024 بالتعديل على الأحكام الخاصة بقانون المرور رقم 66 عام 1973 عقب الموافقة من مجلس النواب على مشروع قانون الذي قدمته الحكومة وبذلك أصبحت التعديلات سارية.