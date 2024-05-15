الان بالاسم.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة جميع المحافظات العراقية عبر مظلتـــــــي 

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، ، فهناك إقبال كبير على البحث عن كشوفات المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في العراق لعام 2024 عبر محركات البحث، جوجل من خلال رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، حيث أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، والتى وتهدف إلى تقديم الدعم للأرامل، والمطلقات، والأيتام، وأبناء الشهداء، والعائلات التي تحتاج إلى الدعم في البلاد، و من أجل الاطلاع على هذه الكشوفات، يمكنكم متابعة هذا المقال، حيثسنقدم لكم خطوات مفصلة حول كيفية الاستعلام عن هذه الكشوف.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

بعد طرح الوجبة الأخيرة من دعم الرعاية الاجتماعية، يمكن لجميع المواطنين الراغبين في التحقق من حالة طلبهم ومعرفة ما إذا تم قبولهم ضمن المستفيدين من الدعم، اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة منصة “مظلتي” للاستعلام عن أسماء المستحقين للرعاية الاجتماعية.

اختر خيار الرعاية الاجتماعية في الصفحة الرئيسية.

حدد رقم الوجبة المطلوبة، وفي هذه الحالة ستكون الوجبة السابعة.

اختر محافظتك ومكان إقامتك.

أدخل البيانات المطلوبة لعملية الاستعلام.

بعد التحقق من صحة البيانات، انقر على زر الاستعلام.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق :

للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، هناك مجموعة من المعايير التي حددها وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية ويجب توافرها. تشمل هذه المعايير: