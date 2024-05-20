تفاصيل التحديث القادم من اي فوتبول بيس 2024 تطوير كانسيلو نسخه عقود الترشيح بكج نجوم الاسبوع القادم يوم الخميس 23/5 النجوم وكوينز مجاني

الحماس والمتعة هم عنوان التحديث الأخير بيوم الخميس من لعبة أي فوتبول بيس 2024 eFootball pes، حيث يجمع ذلك التحديث بالتحديد مجموعة هائلة من التغييرات في اللعبة والتي يتساعد على الشعور بالحماس والمتعة في كل مباراة أو عند التحكم بالجهاز الفني لمجموعتك، ومن الجدير بالذكر أن تلك التحديثات شملت الجانب الفني والجرافيك للملاعب والشعارات وأشكال اللاعبين وغيرهم الكثير.

معلومات التحديث القادم من اي فوتبول بيس 2024

هناك العديد من المعلومات المتعلقة بالتحديث القادم من اي فوتبول بيس 2024 eFootball pes، ويمكننا التعرف عل تلك التفاصيل من خلال الآتي:

يطلق على التحديث الأخير من اللعبة باسم 3.0.

سيتم إصدار التحديث الجديد من اللعبة في يوم الخميس.

يتراوح تحديث اللعبة من 400 إلى 700 ميجا بايت.

مميزات تحديث اي فوتبول بيس 2024

هناك العديد من المزايا التي ستجدها في التحديث الأخيرة للعبة اي فوتبول بيس 2024 eFootball والتي يمكننا التعرف عليها من خلال الآتي:

عند تسجيل الدخول يتم الحصول على 14 مكافأة.

يتم الحصول على 180 الف نقطة أو 60 الف نقطة من الخبرة.

يتم الحصول على مجموعة جديدة من بطاقات Premium Packs.

الحصول على مزايا بطاقات المدراء أو بطاقات النوادي Premium Clubs.

ألعاب جدد في تحديث اي فوتبول بيس الأخير

حرصا من الشركة المنتجة للعبة اي فوتبول بيس 2024 eFootball على توفير كل ما يحتاجه مجربيها على مستوى العالم تم إضافة العديد من اللاعبين من أشهر لاعبي كرة القدم إلى النوادي في التحديث الأخيرة للعبة للاستمتاع بالجولات والمباريات الفردية أو بالتحديات، ويمكننا التعرف على أسماء هؤلاء اللاعبين من خلال الآتي:

اللاعبين:

نيمار ويتم توفيره مقابل دفع 1500 كوينز.

جونيا إيتو ويتم توفيره مقابل دفع 1500 كوينز.

كريستيانو رونالدو.

المدربين والجهاز الفني: