هســـه ظهرت spa.gov.iq/umbrella.. اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة عبر منصة مظـــلتـــــــــي

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، من أهم برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة العراقية برنامج وجبات الرعاية الاجتماعية والتي تهدف الى مساعدة أصحاب الظروف المادية والاجتماعية الصعبة وإعاناتهم على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم الأساسية لعيش حياة كريمة بلا فقر أو حاجة، ويتقدم للاستفادة من هذا البرنامج آلاف المواطنين وتختار الجهات المعنية من بينهم الأكثر فقرا والأشد احتياجا، وقد تم الإعلان مؤخرا عن نزول اسماء المشمولين الوجبة الأخيرة وسنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الأسماء المقبولة، وشروط استحقاق الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تتيح وزارة الشؤون الاجتماعية العراقية للمتقدمين على منحة الرعاية الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن أسمائهم الكترونيا ليعلموا بسهولة وبخطوات بسيطة هل تم اختيارهم للحصول على الدعم أم لا، وما إذا كانوا من ضمن المستفيدين أم لم يحالفهم الحظ لذلك، وسنوضح لكم فيما يلي رابط وطريقة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية : الدخول الى المنصة الالكترونية لهيئة الحماية الاجتماعية مظلتي.

ادخال الاسم وكلمة المرور لتسجيل الدخول الى الحساب الشخصي.

اختيار خدمة “اسماء الرعاية الاجتماعية” من بين الخدمات المتاحة.

اكتب في الخانات المخصصة البيانات اللازمة وهي الرقم القومي والاسم والمحافظة ورقم الوجبة.

ثم اضغط على “استعلام” لتظهر أمامك كشوف اسماء المستفيدين من الدعم. شروط استحقاق دعم الرعاية الاجتماعية