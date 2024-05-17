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هســـه ظهرت spa.gov.iq/umbrella.. اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 بالعراق الوجبة الأخيرة عبر منصة مظـــلتـــــــــي

اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية

صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 35 دقيقة
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اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
  • أن يكون صاحب الطلب عراقي الجنسية ومقيم داخل الأراضي العراقية.
  • ان يكون عمر المتقدم لا يتجاوز 60 عامل للذكور، و 55 عاما للنساء.
  • أن يكون من أصحاب الدخل المحدود ومن المحتاجين بالفعل الى الإعانة.
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صورة Mahmoud Mahmoudمنذ 35 دقيقة
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